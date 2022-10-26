سایه خشکسالی به مزارع زعفران رسید/کشاورزان درانتظار حمایت مسئولان

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: پاییز که فرا می‌رسد فصل درو کردن محصولات رنگارنگ و زیبای خراسان جنوبی آغاز می شود و جنب و جوش خاصی در بین کشاورزان این دیار به چشم می‌خورد.

پاییز برای مردم خراسان جنوبی فصل خزان و بی برگی نیست. بلکه زمانی برای برداشت برکت و نعمت‌های الهی است. نعمت‌های به قرمزی زرشک و عناب و گل برگ‌های بنفش زعفران در این ایام رخ نمایی می‌کند.

البته در کنار این همه زیبایی بی شک مسائل و مشکلاتی نیز در حوزه برداشت زرشک، زعفران و عناب رخ نمایی می‌کند و کشاورزان چشم انتظار حمایت مسئولان هستند.

تأثیر خشکسالی بر تولید محصولات مزیت دار

مسئولان همیشه از عدم فرآوری این محصولات به عنوان یکی از آسیب‌های جدی یاد می‌کنند که باید برای آن تدبیری اندیشده شود. خرید تضمینی و حمایتی این محصول و تأثیرات خشکسالی از دیگر عوامل مهم در مورد این محصولات مزیت دار است.

مهدی جعفری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بحث تغییر اقلیم و خشکسالی‌ها و نقش آن بر میزان تولید محصولات مزیت دار استان بیان کرد: کاهش بارندگی و خشکسالی باعث کاهش تولید و عملکرد در مورد برخی محصولات کشاورزی مزیت دار خراسان جنوبی شده است.

وی با بیان اهمیت توجه به این موضوع به ویژه در مورد زعفران گفت: گرمای شدید هوا به شدت بر پیاز زعفران تأثیر می‌گذارد و موجب آسیب رساندن به آن می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: سطح زیر کشت زعفران در خراسان جنوبی ۱۸ هزار و ۱۵۲ هکتار است.

کاهش ۱۵ درصدی تولید زعفران

جعفری با بیان اینکه طبق پیش بینی‌های مطرح شده از این میزان سطح زیر کشت ۳۰ تن زعفران در سال جاری برداشت خواهد شد، ادامه داد: مقایسه این آمار با که متأسفانه یک کاهش ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه ما از زعفران و زرشک و عناب در کنار برخی از محصولات دیگر خراسان جنوبی به عنوان محصولات کشاورزی مزیت دار نام می بریم، یادآور شد: این محصولات ویژه و خاص می‌تواند بیش از این در اقتصاد خانوارها روستایی و در کل خراسان جنوبی نقش آفرین باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: هر چند خراسان جنوبی از نظر میزان تولید رتبه دوم تولید زعفران در کشور را دارد ولی از جهت دیگر از نظر کیفیت رتبه نخست را دارد.

جعفری با بیان اینکه در خراسان جنوبی بیشتر کشاورزان و زعفران کاران خرده مالک هستند، گفت: شهرستان قاین با سطح زیر کشت پنج هزار و ۲۶۰ هکتار بیشترین سطح زیر کشت را در استان دارا است.

اینگونه که از آمار مسئولان پیداست در صورتی که چاره ای اساسی برای استفاده از ظرفیت موجود زعفران برداشته نشود، روزهای ناخوشایندی در انتظار این محصول هم خواهد بود که می طلبد مورد توجه ویژه قرار گیرد.