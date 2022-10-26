ثبت ۱۰۷ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز کرمی اظهار کرد: آمار تردد در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه طی هفت ماهه سال جاری ۱۰۷ میلیون و ۱۳۴ هزار خودرو است که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در بزرگراه کربلا محور کرمانشاه به بیستون بیشترین تردد جاده با تردد پنج میلیون و ۷۳۸ خودرو به ثبت رسیده و کمترین تردد در محور محور سنقروکلیایی به میان‌راهان با تردد ۴۵۹ و ۳۷۳ هزار خودرو است.

کرمی بیان کرد: تردد وسایل نقلیه سبک طی هفت ماهه سال جاری در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه ۹۱ میلیون و ۳۷۶ هزار است که نسبت به سال گذشته با تردد ۷۲ میلیون ۵۲۶ هزار خودرو نشان دهنده رشد ۲۶ درصدی تردد در جاده‌های استان کرمانشاه است.

وی درباره تردد وسایل نقلیه سنگین طی هفت ماهه سال جاری، گفت: ۱۵ میلیون ۷۵۸ هزار خودرو سنگین در استان کرمانشاه تردد کرده‌ اند که نسبت به سال گذشته در همین بازده زمانی با تردد ۱۳ میلیون ۲۴۶ هزار خودرو سنگین شاهد افزایش ۱۹ درصدی تردد هستیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: هموطنان می‌توانند قبل از آغاز هرگونه سفر جاده با تماس با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها از آخرین وضعیت راه‌های کشور مطلع شوند.