ساماندهی آستان مقدس امامزاده حسین (ع) نیازمند اعتبار مناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجحانی سه شنبه شب در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر قزوین با بیان اینکه حفظ هویت شهر قزوین یک نکته دارای تاکید است، اظهار کرد: این هویت تاریخی باید به طوری حفظ شود که نیازهای مردم در حوزه ساخت و ساز مخصوصاً در بافت تاریخی نیز دیده شود.

وی با بیان اینکه در حوزه ساماندهی دولتخانه صفوی شاهد یک همراهی خوب از سوی شهرداری قزوین بوده‌ایم، عنوان کرد: باید در پیگیری مشکلات مردم مصالح عمومی بر منافع افراد ارجحیت پیدا کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین تعامل و همراهی مدیریت شهری با مدیریت اجرایی استان را راهگشای مشکلات مردم دانسته و ادامه داد: اجرای درست قوانین و شفافیت در امور باعث سلامت در کار می‌شود.

وی با بیان اینکه باید از همه ظرفیت‌های استان برای حل مشکلات مردم استفاده کنیم، تاکید کرد: ساماندهی طرح بزرگ امامزاده حسین (ع) نیازمند یک اعتبار مناسب است.

رجحانی ادامه داد: برای ساماندهی این طرح دنبال جذب یک اعتبار مناسب زیارتی هستیم که تحقق آن می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات در این منطقه را رفع و ساخت و اجرای پروژه را تسهیل ببخشد.

وی در پایان حل مشکلات اندیشه را یک موفقیت بزرگ در رابطه با تعامل مسئولین دانسته و عنوان کرد: حل مشکل مردم منطقه عظیمیه و تسریع در روند بازآفرینی مناطقی همچون هادی آباد نیز امیدواریم در سایه این تعامل محقق شود.