قلع و قمع ۱۷بنای غیرمجاز در ملارد/۲ ویلای لوکس در خوشنام تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه و ️در ادامه برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در ملارد، ۱۷ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در منطقه خوشنام ملارد تخریب شد.

بر اساس این گزارش در راستای حفظ و حراست از اراضی زراعی و باغی شهرستان ملارد و اجرای دستور دادستان ملارد، با حضور پرسنل یگان حفاظت اداره جهاد کشاورزی، مأموران پلیس ساختمان شهرداری ملارد و واحد یگان امداد فراجا، ۱۷ مورد ساخت و ساز غیر مجاز از جمله ۲ ویلای لوکس در منطقه خوشنام تخریب و به حالت اولیه بازگشت.

گفتنی است که این اقدام در راستای عمل به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی صورت گرفت که منجر به آزاد سازی ۲ هکتار اراضی کشاورزی شده است.