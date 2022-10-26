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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۲۹

صبح چهارشنبه انجام شد؛

قلع و قمع ۱۷بنای غیرمجاز در ملارد/۲ ویلای لوکس در خوشنام تخریب شد

قلع و قمع ۱۷بنای غیرمجاز در ملارد/۲ ویلای لوکس در خوشنام تخریب شد

ملارد- ۱۷ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در ملارد و دو ویلای لوکس در منطقه خوشنام این شهرستان صبح امروز با دستور دادستانی تخریب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه وقلع و قمع ۱۷بنای غیرمجاز در ملارد/۲ ویلای لوکس در خوشنام تخریب شد️در ادامه برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در ملارد، ۱۷ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در منطقه خوشنام ملارد تخریب شد.

بر اساس این گزارش در راستای حفظ و حراست از اراضی زراعی و باغی شهرستان ملارد و اجرای دستور دادستان ملارد، با حضور پرسنل یگان حفاظت اداره جهاد کشاورزی، مأموران پلیس ساختمان شهرداری ملارد و واحد یگان امداد فراجا، ۱۷ مورد ساخت و ساز غیر مجاز از جمله ۲ ویلای لوکس در منطقه خوشنام تخریب و به حالت اولیه بازگشت.

گفتنی است که این اقدام در راستای عمل به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی صورت گرفت که منجر به آزاد سازی ۲ هکتار اراضی کشاورزی شده است.

کد مطلب 5617344

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