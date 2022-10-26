آمادگی بیمه سلامت گلستان ارائه خدمت به ۱۰۰ تخت دیالیز بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی صبح چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در حاشیه همایش هفته بیمه سلامت اظهار کرد: استان گلستان حدود هزار و ۱۰۰ بیمار دیالیزی دارد که تخت‌های دولتی مراکز درمانی و بیمارستانی پاسخگوی نیاز بیماران نیست؛ تا جایی که ۱۲۰ بیمار فاقد تخت دیالیزی هستند.

وی گفت: بیمه سلامت گلستان آمادگی دارد تا از سرمایه گذارانی که قصد خرید تخت‌های دیالیزی و ارائه خدمت دارند، حمایت کند؛ با هماهنگی با جلب نظر موافق مدیران بالادستی، هزینه‌های خدمت تخت‌های دیالیزی با تعرفه‌های خصوصی به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد.

مدیرکل بیمه سلامت گلستان بیان کرد: صندوق بیماران خاص برای حمایت مالی و جبران هزینه‌های درمان این افراد راه اندازی شده است و ۴۹ بیماری خاص و نادر تحت پوشش این صندوق قرار خواهد گرفت.

حسینی گفت: بر مبنای آخرین داده‌های بیمه سلامت حدود یک میلیون و ۲۳۶ هزار نفر از مردم گلستان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند.

وی اضافه کرد: با اجرای طرح دارویار، ۱۱۹ دارویی که در گذشته مردم بدون نسخه و آزاد تهیه می‌کردند امروز تحت پوشش بیمه قرار گرفته و پرداختی بیمار برای این داروها کاهش یافته است.

حسینی اظهارکرد: ۲۷ قلم داروی جدید که جزو داروهای پرتکرار و مهم هستند بزودی تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند.

وی گفت: ۵۹ خدمت مختلف توانبخشی اعم از گفتاردرمانی، بینایی سنجی، کاردرمانی و امثال آن تحت پوشش بیمه قرار گرفت و بیمه سلامت ۷۰ درصد تعرفه خصوصی را در این نوع خدمات پرداخت می‌کند.