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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۴۰

توسط سربازان گمنام امام زمان(عج)؛

انبار دارو با ١٣ هزار سرم در یزد کشف شد

انبار دارو با ١٣ هزار سرم در یزد کشف شد

یزد- در پی بازرسی سر زده از سوی سازمان اطلاعات سپاه از یک واحد پخش دارو در استان یزد ١٣ هزار سرم کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بازرسی سر زده از سوی سازمان اطلاعات سپاه از یک واحد پخش دارو در استان یزد ١٣ هزار سرم آماده توزیع به ارزش ٢ میلیارد و ٦٠٠ میلیون ریال توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه کشف شد.

با دستور قضایی شرکت مذکور و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان موظف به توزیع اقلام کشف شده ظرف مدت ۲۴ ساعت آینده شدند.

در حوزه تخلف صورت گرفته (احتکار دارو) پرونده آن توسط تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است.

کد مطلب 5617353

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