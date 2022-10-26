بیش از ۸۰۰ عملیات امداد و نجات در خوزستان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس نجفی صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از انجام بیش از ۸۰۰ عملیات امداد و نجات از ابتدای سال تاکنون در خوزستان خبر داد و اظهار کرد: به همت نجاتگران این جمعیت ۸۲۸ عملیات امدادی انجام شده که در مجموع ۴ هزار ۳۰۷ امدادگر و نجاتگر در آن مشارکت داشته‌اند.

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان با اشاره به تعداد قابل توجه نجات یافتگان در ۵۴ عملیات رها سازی، افزود: ۶۴۵ مصدوم در حوادث جاده‌ای، حضوری، مناسبتی و دریایی نجات یافته‌اند.

وی ضمن تقدیر از زحمات شبانه روزی امدادگران بیان کرد: بالاترین سهم حادثه دیدگان را خدمات مناسبتی با ۳۶ هزار و ۷۰۴ به خود اختصاص داده است؛ همچنین در حوادث جاده‌ای ۶۶۲ نفر، خدمات حضوری ۷ هزار و ۶۵۳ نفر، دریایی ۱۱۷ نفر، ریزش آوار ۳۸ نفر، سیل و آب‌گرفتگی ۴ هزار و ۱۵ نفر، زلزله یک نفر، شهری ۱۵۷ نفر، صنعتی ۳ نفر و کوهستان ۹۲ نفر حادثه دیده‌اند.

نجفی با اشاره به امدادرسانی‌های هوایی و انجام ۹ سورتی پرواز تصریح کرد: ۵۰ بسته غذایی در این عملیات در اختیار متأثران از حوادث طبیعی قرار گرفت.

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: با آغاز فصل زمستان و احتمال بروز حوادث ناشی از برودت هوا امدادگران جمعیت هلال احمر استان آماده هستند تا هنگام بروز حادثه در کوتاه‌ترین زمان به ارائه خدمت بپردازند.