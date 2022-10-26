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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۱۰

از ابتدای سال جاری تاکنون؛

بیش از ۸۰۰ عملیات امداد و نجات در خوزستان انجام شد

بیش از ۸۰۰ عملیات امداد و نجات در خوزستان انجام شد

اهواز- سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان از انجام بیش از ۸۰۰ عملیات امدادی توسط هلال احمر استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس نجفی صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از انجام بیش از ۸۰۰ عملیات امداد و نجات از ابتدای سال تاکنون در خوزستان خبر داد و اظهار کرد: به همت نجاتگران این جمعیت ۸۲۸ عملیات امدادی انجام شده که در مجموع ۴ هزار ۳۰۷ امدادگر و نجاتگر در آن مشارکت داشته‌اند.

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان با اشاره به تعداد قابل توجه نجات یافتگان در ۵۴ عملیات رها سازی، افزود: ۶۴۵ مصدوم در حوادث جاده‌ای، حضوری، مناسبتی و دریایی نجات یافته‌اند.

وی ضمن تقدیر از زحمات شبانه روزی امدادگران بیان کرد: بالاترین سهم حادثه دیدگان را خدمات مناسبتی با ۳۶ هزار و ۷۰۴ به خود اختصاص داده است؛ همچنین در حوادث جاده‌ای ۶۶۲ نفر، خدمات حضوری ۷ هزار و ۶۵۳ نفر، دریایی ۱۱۷ نفر، ریزش آوار ۳۸ نفر، سیل و آب‌گرفتگی ۴ هزار و ۱۵ نفر، زلزله یک نفر، شهری ۱۵۷ نفر، صنعتی ۳ نفر و کوهستان ۹۲ نفر حادثه دیده‌اند.

نجفی با اشاره به امدادرسانی‌های هوایی و انجام ۹ سورتی پرواز تصریح کرد: ۵۰ بسته غذایی در این عملیات در اختیار متأثران از حوادث طبیعی قرار گرفت.

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: با آغاز فصل زمستان و احتمال بروز حوادث ناشی از برودت هوا امدادگران جمعیت هلال احمر استان آماده هستند تا هنگام بروز حادثه در کوتاه‌ترین زمان به ارائه خدمت بپردازند.

کد مطلب 5617374

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