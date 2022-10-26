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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۵۸

امام جمعه کرمانشاه:

شهید جعفری علمدار جهاد تبیین در کرمانشاه بود

شهید جعفری علمدار جهاد تبیین در کرمانشاه بود

کرمانشاه- امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه جهاد تبیین امری ضروری و همگانی است، گفت: شهید محمدسعید جعفری علمدار جهاد تبیین در کرمانشاه در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما صبح چهارشنبه در مراسم بزرگداشت سالگرد شهید سید محمدسعید جعفری که در تالار شهرداری کرمانشاه و به همت ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد، اظهار کرد: شهید جعفری مرد به هنگام انقلاب اسلامی در کرمانشاه بود که مقام معظم رهبری نیز در سفر به کرمانشاه به این به هنگام بودن شهید اشاره و توجه داشتند.

وی افزود: سردار شهید جعفری علمدار جهاد تبیین در استان کرمانشاه بود.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: یکی از عرصه‌های جهاد تبیین را می‌توان تبیین فعالیت و خدمات شهدا و برگزاری مراسم بزرگداشت شهدا دانست.

وی ادامه داد: جهاد تبیین جز اساسی انقلاب اسلامی است که این سال‌ها بیش از پیش مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با اشاره بر اهمیت جهاد تبیین، خاطرنشان کرد: امروز تکلیف همگانی برای احیای جهاد تبیین داریم.

وی با بیان اینکه اشکال به مسئولین وارد است، گفت: طبیعت انقلاب اسلامی خدمت خالصانه است.

امام جمعه کرمانشاه به اتفاقات و ناآرامی‌های اخیر در کشور اشاره کرد و افزود: پایه و اساس اتفاقات اخیر تبلیغات رسانه‌ای دشمن و بهره برداری از فضای مجازی است.

کد مطلب 5617382

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