دشمنان از انسجام و یکپارچگی مردم ایران هراس دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سبحان حسنی روز چهارشنبه در آیین نواختن زنگ پدافند غیرعامل در مدرسه شاهد شهر ایلام افزود: وحدت، انسجام و یکپارچگی از مولفه‌های قدرت این نظام است و دشمن از این مولفه ها به شدت هراس دارد.

وی ادامه داد: دشمن که داعیه حقوق بشر را دارد خود نقض کننده حقوق بشر است و خیانت‌های جبهه استکبار در دنیا بر همگان آشکار شده است.

حسنی اضافه کرد: امروز جبهه استکبار مدعی آزادی و حقوق بشر است و این شعار که جزو شعارهای ما است سعی دارد به خود منتسب کند اما با کارنامه سیاه خود نمی‌توانند این کار را انجام دهد.

معاون استاندار ایلام موضوع گیری به موقع، تبیین و روشنگری توسط افراد در این عصر بسیار ضروری عنوان کرد و گفت: اقتدار و قدرت بازدارندگی کشور باعث شد که هیچ کشوری حتی فکر حمله به این کشور را نداشته باشد که این مهم نشانگر اهتمام جوانان و وفاداری مردم به آرمان‌های نظام و انقلاب است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام تاکید کرد: همه ما ایران قوی می‌خواهیم و مقام معظم رهبری تاکید داشتند که در تمامی حوزه‌ها باید قدرتمند شویم.

حسنی بیان داشت: خیلی از کشورها امروز نیازمند تکنولوژی و مولفه ای قدرت مردم ایران هستند و باید قدردان موقعیت باشیم و تسلیم فتنه‌های دشمن نشویم.

وی ضمن ابراز خرسندی از حضور در بین نوجوانان و تبریک هفته پدافند غیرعامل هدف از برگزاری این برنامه را توجه و اهمیت به پدافند غیرعامل دانست، واظهار داشت: هر مسئله‌ای که دارای اهمیت است و باید در سطح جامعه فراگیر و تبدیل به فرهنگ گردد، باید آغاز آن از سطح مدارس باشد.

وی جایگاه مدارس را برای دولت حائز اهمیت دانست و اضافه کرد: شروع زنگ پدافند در مدارس بر اهمیت و جایگاه این مکان آموزشی می‌افزاید و فرهنگ سازی و آموزش برای آشنایی با ساختار این مجموعه مهم «پدافند غیر عامل» در کشور رقم می‌خورد.

وی با اشاره به اینکه امروز پدافند غیر عامل یکی از مولفه‌های قدرتمند شدن است، تصریح کرد: به هر میزان که در حوزه شناسایی تهدیدها و برنامه ریزی برای مهار تهدید وکاهش آسیب‌ها داشته باشیم و کار عملیاتی انجام دهیم باعث افزایش قدرت ما در حوزه‌های مختلف وکاهش آسیب‌ها و تهدیدها خواهد شد.

محمد سبحان حسنی عنوان کرد: در حوزه زیر ساختهای اساسی، مهم وحیاتی چه در حوزه‌های نظامی و غیر نظامی؛ از جمله حوزه آب، برق، بهداشت و درمان، تهدیدات زیستی، سایبری و تهدیدات عملیات روانی دشمن و غیره.. که بتواند خسارت‌هایی را متوجه این زیر ساخت‌ها نماید در حوزه پدافند غیر عامل تعریف می‌گردد.

وی با اشاره به تهدیدات روانی در سطح جامعه وآگاهی از بخش پدافند غیرعامل، گفت: بخش اول مربوط به دستگاه‌های دولتی و نهادهاست که وظایف مشخصی دارند و برای آنها تعریف شده است که باید آن را اجرایی کنند.