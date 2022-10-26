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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۵۳

هزینه ۶۰میلیاردریالی برای ساخت سالن ورزشی سرخون چهارمحال وبختیاری

هزینه ۶۰میلیاردریالی برای ساخت سالن ورزشی سرخون چهارمحال وبختیاری

شهرکرد- سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: برای احداث سالن ورزشی سرخون از توابع شهرستان اردل در این استان ۶۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، موعود بنیادی‌فر صبح چهارشنبه در آئین بهره‌برداری از برای احداث سالن ورزشی سرخون در شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری بیان کرد: زمین مورد نیاز برای احداث این سالن ورزشی ۱۲ سال قبل از سوی خانواده شهیدان شهبازی به اداره ورزش و جوانان اردل اهدا شد.

وی افزود: ۶۰ درصد هزینه‌های مرتبط با ساخت سال ورزشی سرخون اردل برابر ۳۶۰ میلیارد ریال از سوی بنیاد علوی تأمین و هزینه شده است.

بنیادی‌فر تصریح کرد: در سفر رئیس‌جمهور به چهارمحال و بختیاری یک‌هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای طرح‌های ورزش و جوانان استان تصویب شد.

وی یادآور شد: این اعتبارات برای تکمیل و بهره‌برداری از ۳۱ طرح ورزشی نیمه‌تمام چهارمحال و بختیاری جذب و هزینه می‌شود.

کد مطلب 5617397

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