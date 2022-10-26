هزینه ۶۰میلیاردریالی برای ساخت سالن ورزشی سرخون چهارمحال وبختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، موعود بنیادی‌فر صبح چهارشنبه در آئین بهره‌برداری از برای احداث سالن ورزشی سرخون در شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری بیان کرد: زمین مورد نیاز برای احداث این سالن ورزشی ۱۲ سال قبل از سوی خانواده شهیدان شهبازی به اداره ورزش و جوانان اردل اهدا شد.

وی افزود: ۶۰ درصد هزینه‌های مرتبط با ساخت سال ورزشی سرخون اردل برابر ۳۶۰ میلیارد ریال از سوی بنیاد علوی تأمین و هزینه شده است.

بنیادی‌فر تصریح کرد: در سفر رئیس‌جمهور به چهارمحال و بختیاری یک‌هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای طرح‌های ورزش و جوانان استان تصویب شد.

وی یادآور شد: این اعتبارات برای تکمیل و بهره‌برداری از ۳۱ طرح ورزشی نیمه‌تمام چهارمحال و بختیاری جذب و هزینه می‌شود.