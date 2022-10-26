به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف جمالی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به یوم الله ۱۳ آبان ماه گفت: یوم الله ۱۳ آبان ماه، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نقش برجسته ای در تاریخ انقلاب اسلامی دارد و بزرگداشت آنکه محور کانونی آن ترویج اندیشه استکبار ستیزی و نقطه کانونی آن شعار مرگ بر آمریکا است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به اینکه ذات نظام سلطه دشمنی با جمهوری اسلامی است اظهار داشت: گرامیداشت این روز فرصتی برای اعلام مواضع و نمایش ایستادگی و مقاومت مردم ایران در برابر زیاده خواهی آمریکا و دیگر کشورهای که داری خوی استکباری است.

وی بیان داشت: مراسم گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان همزمان با سراسر کشور در تمامی شهرهای استان بوشهر با حضور مردم ولایتمدار و انقلابی، جوانان، دانش آموزان و دیگر اقشار برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام جمالی اظهار داشت: مراسم راهپیمایی در شهر بوشهر با جمعه ۱۳ آبان ماه ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح از جلوی بسیج مرکزی تا مصلی جمعه بوشهر با سخنرانی حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر اسبق آموزش و پرورش و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برگزار می‌شود.