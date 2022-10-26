  1. استانها
  2. بوشهر
۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۱۹

برنامه‌های راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر اعلام شد

برنامه‌های راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر اعلام شد

بوشهر- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر، برنامه‌های راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف جمالی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به یوم الله ۱۳ آبان ماه گفت: یوم الله ۱۳ آبان ماه، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نقش برجسته ای در تاریخ انقلاب اسلامی دارد و بزرگداشت آنکه محور کانونی آن ترویج اندیشه استکبار ستیزی و نقطه کانونی آن شعار مرگ بر آمریکا است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به اینکه ذات نظام سلطه دشمنی با جمهوری اسلامی است اظهار داشت: گرامیداشت این روز فرصتی برای اعلام مواضع و نمایش ایستادگی و مقاومت مردم ایران در برابر زیاده خواهی آمریکا و دیگر کشورهای که داری خوی استکباری است.

وی بیان داشت: مراسم گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان همزمان با سراسر کشور در تمامی شهرهای استان بوشهر با حضور مردم ولایتمدار و انقلابی، جوانان، دانش آموزان و دیگر اقشار برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام جمالی اظهار داشت: مراسم راهپیمایی در شهر بوشهر با جمعه ۱۳ آبان ماه ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح از جلوی بسیج مرکزی تا مصلی جمعه بوشهر با سخنرانی حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر اسبق آموزش و پرورش و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برگزار می‌شود.

کد مطلب 5617406

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها