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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۱۹

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران عنوان کرد؛

جزئیات اجرای طرح دارورسان در تهران/ بیماران ام اس در اولویت

جزئیات اجرای طرح دارورسان در تهران/ بیماران ام اس در اولویت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، به تشریح جزئیات اجرای طرح دارورسان در تهران پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قناعتی، با اشاره به اجرای آزمایشی طرح دارورسان در دانشگاه علوم پزشکی تهران، افزود: این طرح با همکاری معاونت غذا و دارو و داروخانه ۱۳ آبان دانشگاه با بیمه سلامت اجرا می‌شود.

وی گفت: در این طرح داروی بیماران خاص در منزل بیمار تحویل داده می‌شود. اجرای آزمایشی این طرح با دارورسانی به بیماران مبتلا به ام اس آغاز شده که پس از شناسایی و رفع اشکالات آن برای سایر بیماری‌ها نیز اجرا می‌شود.

قناعتی با اشاره به مزیت‌های این طرح افزود: با اجرای طرح دارورسان دیگر نیازی نیست بیمار برای تهیه دارو در سطح شهر سرگردان باشد و می‌تواند از مشاوره داروساز بالینی استفاده کند.

وی، مشاوره داروساز بالینی را خدمت ضروری برای بیماران دانست و گفت: اغلب بیماران در زمینه عوارض داروها، زمان مناسب تنظیم دوز مصرفی و تداخلات دارویی اطلاعات چندانی ندارند و سوالات متعددی در این زمینه دارند که با مشاوره داروساز بالینی، این فرصت فراهم شده است.

قناعتی ادامه داد: تداخلات دارویی بر طول عمر بیمار و کیفیت زندگی بیماران، به خصوص سالمندان که به متخصصان مختلف مراجعه می‌کنند و مجبورند داروهای متعددی مصرف کنند، تأثیر گذار است و مشاوره داروساز بالینی در این زمینه بسیار کمک کننده است.

کد مطلب 5617411

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