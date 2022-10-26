جزئیات اجرای طرح دارورسان در تهران/ بیماران ام اس در اولویت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قناعتی، با اشاره به اجرای آزمایشی طرح دارورسان در دانشگاه علوم پزشکی تهران، افزود: این طرح با همکاری معاونت غذا و دارو و داروخانه ۱۳ آبان دانشگاه با بیمه سلامت اجرا می‌شود.

وی گفت: در این طرح داروی بیماران خاص در منزل بیمار تحویل داده می‌شود. اجرای آزمایشی این طرح با دارورسانی به بیماران مبتلا به ام اس آغاز شده که پس از شناسایی و رفع اشکالات آن برای سایر بیماری‌ها نیز اجرا می‌شود.

قناعتی با اشاره به مزیت‌های این طرح افزود: با اجرای طرح دارورسان دیگر نیازی نیست بیمار برای تهیه دارو در سطح شهر سرگردان باشد و می‌تواند از مشاوره داروساز بالینی استفاده کند.

وی، مشاوره داروساز بالینی را خدمت ضروری برای بیماران دانست و گفت: اغلب بیماران در زمینه عوارض داروها، زمان مناسب تنظیم دوز مصرفی و تداخلات دارویی اطلاعات چندانی ندارند و سوالات متعددی در این زمینه دارند که با مشاوره داروساز بالینی، این فرصت فراهم شده است.

قناعتی ادامه داد: تداخلات دارویی بر طول عمر بیمار و کیفیت زندگی بیماران، به خصوص سالمندان که به متخصصان مختلف مراجعه می‌کنند و مجبورند داروهای متعددی مصرف کنند، تأثیر گذار است و مشاوره داروساز بالینی در این زمینه بسیار کمک کننده است.