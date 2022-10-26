سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن منصوری طی حکمی «محمد علی‌مهری» را به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران منصوب کرد.

استاندار تهران در این حکم بر سرلوحه قراردادن «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» و مفاد «عهدنامه مدیران دولت مردمی» تاکید کرده و افزوده است: تلاش برای تحقق امر مهم تولید دانش بنیان و اشتغال آفریی با تاکید بر ارتباط مؤثر با نخبگان دانشگاهی، نظارت بر برنامه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی استان در بخش‌های مختلف، هماهنگی و پیگیری به منظور اجرای سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف، قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصل ۴۴ قانون اساسی و هماهنگی و پیگیری برگزاری جلسات کارگروه تنظیم بازار و تشکیل کمیته‌های ذیل کارگروه و هماهنگی لازم به منظور تدوین محورهای اولویت دار سالانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و پیگیری تشکیل منظم جلسات و نظارت بر نحوه اجرای مصوبات ابلاغی اهمیت فراوانی در حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی دارد.

منصوری بسترسازی و هماهنگی با سایر دستگاه‌های اجرایی به منظور استفاده از فرصت‌های سرمایه گذاری توسط کارآفرینان داخلی و فراهم نمودن شرایط مناسب جهت جذب تجار و سرمایه گذاران خارجی، بهره گیری از استعدادها و توانمندی‌های نیروی جوان، مؤمن و انقلابی فعال در حوزه‌های اقتصاد دانش بنیان، نظارت بر فرآیند تدوین اطلاعات اقتصادی استان و نحوه‌ی اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال و رفع موانع تولید، جهت تحقق راهبرد مهم اقتصاد مقاومتی، شناخت فرصت‌های سرمایه گذاری استان با تاکید بر فعال سازی واحدهای راکد اقتصادی و مشارکت در کمیسیون‌های مشترک همکاری‌های اقتصادی به منظور توسعه مراودات و مبادلات تجاری استان تهران را از دیگر موارد مورد انتظار از سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران برشمرده است.

پیش از این حشمت الله عسگری از ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ مسئولیت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران را بر عهده داشت و علی‌مهری نیز پیش از این مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران بوده است.