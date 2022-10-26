دستگیری عامل قدرت نمایی کاذب در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد مشوق گفت: به دنبال انتشار کلیپ و تصاویری از خشونت طلبی و قدرت نمایی فردی با اسلحه در یکی از شبکه های اجتماعی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی استان قرار گرفت.

وی افزود: تیم رسیدگی کننده پرونده در این خصوص تحقیقات ویژه و گسترده ای را انجام و در نهایت متهم را در کمتر از ۱۲ ساعت شناسایی و با هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتی وی را دستگیر و در بررسی از مخفیگاه نامبرده یک عدد کلت کمری غیرمجاز و یک‌ دستگاه موتورسیکلت هزار سی سی قاچاق کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به معرفی متهم به مراجع قضائی، خاطرنشان کرد: یکی از اولویت های اصلی پلیس رصد تحرکات اراذل و اوباش در فضای مجازی است که عمدتاً این افراد با انتشار تصاویر و فیلم هایی از اقدامات مجرمانه خود سعی در قدرت نمائی، جلب توجه و اعلام وجود می‌کنند که پلیس با پایش و رصد مستمر این اقدامات و تحرکات فرصت عرض اندام را از آنان می گیرد.