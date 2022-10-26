ورزشکار چهارمحال وبختیاری درمسابقات تیراندازی با کمان کشور اول شد

موعود بنیادی‌فر در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: ۶ ورزشکار از چهارمحال و بختیاری در مسابقات تیم ملی تیراندازی با کمان کشور حضور داشتند.

وی افزود: در این دوره از رقابت‌ها نازنین سلیمانیان، پرنیا امانی، ترانه طاهرزاده، ترنم طاهرزاده و علی رسولی در رشته ریکرو و ضحی گنجی در رشته کامپوند حضور داشتند.

بنیادی‌فر تصریح کرد: در پایان مسابقات تیم ملی تیراندازی با کمان کشور ترانه طاهرزاده از شهرستان شهرکرد توانست در رشته ریکرو مقام نخست را به خود اختصاص دهد.

وی یادآور شد: چهارمحال و بختیاری در رشته‌های مختلف ورزشی از ظرفیت، توانمندی و پتانسیل مطلوبی برخوردار است و قهرمانان ورزشی زیادی در رشته‌های گوناگون دارد.