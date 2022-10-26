به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار در چهارمین قرار خدمت خود با اشاره به پیگیری جدی و عملیاتی مصوبات دور نخست، بر لکه گذاری دو کاربری آموزشی و ورزشی به مقدار ۸۰۰ هکتار در منطقه صنعتی مایان تاکید کرد. شهردار تبریز در این خصوص گفت: با حذف کاربری آموزشی در این منطقه که کاربردی ندارد، می‌توانیم با تملک کاربری ورزشی، یک زمین ۲۰۰ هکتاری ورزشی در غرب تبریز داشته باشیم.

بر این اساس، شهردار تبریز دستور تهیه و ارسال نامه‌هایی به شرکت آب منطقه‌ای، دادستانی و آموزش و پرورش را صادر کرد تا تکلیف کاربری‌های ورزشی و آموزشی در این منطقه تعیین شود.

مطابق برنامه هفتگی قرارهای خدمت، دیدار با همکاران شهرداری منطقه ۶ و جلسه جمع‌بندی مصوبات دور اول قرار خدمت، ملاقات مردمی، دیدار با خانواده یکی از نخبه‌های منطقه و بازدید از محلات در برنامه امروز یعقوب هوشیار و معاونان وی قرار دارد.