هراس از ایران قوی دلیل تلاش دشمن برای ایجاد اغتشاش است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله دری قربانعلی نجف آبادی در جلسه شورای اداری استان مرکزی با اشاره به فتنه‌های دشمنان در روزهای اخیر گفت: دشمنان به دنبال انتقام گیری از اقتدار آفرینی نظام اسلامی هستند و با دروغ پردازی‌ها و ایجاد اغتشاش درصدد تضعیف انگیزه و خودباوری جوانان هستند.

وی تلاش‌های اخیر دشمن در ایجاد اغتشاش در کشور را ناشی از هراس دشمن از ایران قوی دانست و گفت: ملت بصیر ایران و نیروهای مسلح در مواجهه با حوادث اخیر خوش درخشیدند و حضور آگاهانه و هوشیارانه مردم در صحنه نعمت بزرگی است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: در مقابل تلاش دشمن ما باید تلاش خود را جهت افزایش راندمان کاری بالا ببریم، نباید شرایط موجود سبب کوتاهی و غفلت در اقدامات شود لذا باید کار مضاعف انجام شود.

آیت الله دری نجف آبادی با بیان اینکه سهل انگاری و تنبلی گناه است، گفت: همه باید دست در دست هم فعالیت خود را مضاعف کنند تا مسیر به خوبی پیش رود، در استان مرکزی اولویت‌ها باید مورد توجه باشد و مسکن ملی و تکمیل پروژه بیمارستان ولیعصر بسیار مهم است.

وی با تاکید بر هوشیاری، جهاد تبیین را راهگشای شرایط فعلی دانست و اضافه کرد: در این راستا همه باید گام بردارند، کارنامه کشور روشن است البته ممکن است نوساناتی نیز وجود داشته باشد، اما در مجموع این کارنامه درخشان است و باید با جهاد تبیین دستاوردهای کشور برای نسل جوان و نوجوان جامعه به خوبی تبیین شود بویژه اینکه دشمنان با بهانه‌های مختلف دنبال متهم کردن نظام اسلامی هستند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: استان مرکزی از ظرفیت‌ها و منابع خوبی برخوردار است و باید از تمام ظرفیت‌ها به خوبی در راستای انجام اقدامات بزرگ استفاده کرد تا استان مرکزی به عنوان استان شاخص در کشور مطرح شود.