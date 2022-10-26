۱۵۴ مرکز حساس و مهم در گلستان داریم/سند پدافند گرگان آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی محمدی، ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهار کرد: در هفته پدافند غیرعامل ۵۰۰ برنامه شامل همایش، رزمایش، جلسات، کارگروه‌ها، دوره‌های آموزشی و تخصصی، دیدار با ائمه جمعه، دیدار با استاندار، غبارروبی مزار شهدا، حضور در منازل شهدا و نمایشگاه تخصصی در گلستان برگزار می‌شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گلستان افزود: نگاه به پدافند غیرعامل از ابتدا باید در ذات پروژه‌ها باشد و در زمینه مکان یابی، مسائل حفاظتی، حراستی و مقاوم سازی باید تمام ضوابط لحاظ شود.

وی بیان کرد: آگاهی بخشی در دو سطح عمومی و تخصصی برای همه مدیران و رمردم درک مشترک از پدافند غیر عامل باید در همگان ایجاد و باید در این زمینه فرهنگ سازی لازم انجام شود.

محمدی عنوان کرد: دو دسته مرکز و تاسیسات مراکز داریم، نخست مراکزی که از قبل وجود داشته و باید برای آن طرح و برنامه پدافند غیرعامل پیش بینی شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گلستان توضیح داد: از این مراکز و زیرساخت‌ها بازدید شده و ملاحظات را مورد بازبینی قرار خواهیم داد و در ابعاد حفاظتی، حراستی، فیزیکی، سایبری، اطلاعاتی و زیرساختی چک لیست تهیه می‌کنیم.

وی عنوان کرد: ۱۵۴ مرکز حساس و مهم و قابل حفاظت در استان داریم، مراکز حیاتی نداریم، ۶ مرکز حساس و ۴۳ مرکز مهم داریم و بقیه قابل حفاظت هستند.

محمدی گفت: دسته دیگر مراکزی هستند که می‌خواهند ایجاد شود؛ این مراکز باید طبق دستورالعمل و ماده ۲۳ تملک دارایی‌ها از دستگاه محیط زیست و پدافند غیرعامل مجوز بگیرند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گلستان بیان کرد: در بند (ه) تبصره ۱۹ قانون بودجه دستگاه‌های اجرایی باید در حوزه پدافند غیرعامل هزینه کنند و تاکنون ۲۰ دستگاه برنامه‌ها و طرح‌های خود را به ما ارائه داده‌اند.

وی افزود: دو سند و نقشه مطالعات پدافند غیرعامل استان و شهر گرگان تهیه شده است.

محمدی بیان کرد: مطالعات طرح استان سال ۹۴ آغاز شده و در سال ۹۸ به پایان رسید و ابلاغ شد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گلستان گفت: حوزه‌های آب، سوخت، محیط زیست، فرهنگی، حاکمیتی و غیره در این طرح‌ها لحاظ شده است.

وی عنوان کرد: سند پدافند غیرعامل گرگان هم به اتمام رسیده و به زودی ابلاغ خواهد شد این طرح به کمک شهرداری و فرمانداری پیگیری و اجرا خواهد شد.