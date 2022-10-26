بهره برداری از ظرفیت های شهرستان آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه سفر به شهرستان آستارا از روند کار پایانه حمل و نقل صادراتی کالا، پروژه گردشگری تالاب بین المللی استیل، منطقه گردشگری و تله کابین حیران و نیز مسیر ریل‌گذاری راه آهن رشت- آستارا در این شهرستان بازدید کرد.

استاندار گیلان در حاشیه این بازدید اظهار داشت: یکی از مزیت‌های بسیار مهم استان گیلان بخش گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی است که شهرستان آستارا با داشتن این مزیت‌ها مانند گردنه حیران که یک منطقه بکر و زیبا است.

وی با اشاره به حمایت‌های انجام گرفته از سرمایه گذارانی که در این منطقه سرمایه گذاری کرده‌اند، افزود: از یکسال گذشته تلاش کردیم همه این موارد را رفع کنیم.

عباسی به اقدامات انجام گرفته در مجموعه گردشگری هتل و تله کابین حیران اشاره کرد و گفت: سرمایه گذار این مجموعه یکی از سرمایه گذاران نمونه استان است که با تمام توان ظرفیت‌های این منطقه را به کار گرفته است و ما نیز موظف هستیم زیرساخت‌هایی مانند گاز و فناوری اطلاعات را در اختیار این مجموعه بگذاریم.

وی ادامه داد: بیش از ۲۰۰ فرصت شغلی پایدار با سرمایه‌گذاری در این مجموعه ایجاد شده است که هر روز بیشتر می‌شود و امید می‌رود بتوانیم به درستی استفاده کنیم و در سایر مجموعه‌ها مانند تالاب استیل و ساحل نیز همین امکانات وجود دارد.

عباسی با اشاره به مزیت‌های بخش کشاورزی و محصولات شهرستان آستارا همچون کیوی و برنج گفت: دستور تسریع کار در بخش ترانزیت کالا و ایجاد پایانه‌ای برای کامیون‌هایی که در شهر مشکل ایجاد کرده بودند داده شد تا مشکلی پیش نیاید.

استاندار گیلان ادامه داد: به بحث اشتغال، مسکن و سایر موارد نیز امروز در نشستی با حضور همه مسئولان ورود می‌کنیم و تصمیم‌هایی که در جریان این بازدیدها گرفته شد، مصوب خواهیم کرد.