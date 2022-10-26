وضعیت جوی در استان بوشهر آرام است/ افزایش پوشش ابر

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی ۲۴ ساعت آینده وضعیت جوی و دریایی استان در اغلب ساعت آرام است.

وی اضافه کرد: در این مدت غبار محلی، گاهی وزش باد و طی صبحگاه در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: پیش بینی می‌شود از فردا و طی هفته آینده به تناوب ضمن افزایش پوشش ابر در آسمان استان، در برخی از ساعات سرعت وزش باد افزایش خواهد یافت.

وی تاکید کرد: برای ساعات آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و طی صبحگاه در برخی نقاط مه صبحگاهی و از فردا افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی تصریح کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی گاهی جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی ۳۶ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ در طول روز گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.