کم کاری در بخش تولید و اشتغال پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد مخلص الائمه در جلسه شورای اداری استان مرکزی با اشاره به اینکه غفلت از تلاش برای مردم و افزایش رضایتمندی قابل قبول نیست، گفت: بی‌تفاوتی و بی‌توجهی شایسته مدیر اسلامی نیست.

مخلص‌الائمه با اشاره به اینکه نباید مدیران استان نسبت به وقایع اخیر بی‌تفاوت باشند و در این خصوص با بصیرت و آگاهی مباحث را مورد توجه قرار دهند، افزود عمده مسئولیت‌ها باید برای احیا و برای تقویت آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی و دینی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: توجه به برخی از ریشه‌ها و پشتوانه‌های فرهنگی و لایه‌های گفتمانی این رویدادهای امنیتی و انتظامی ضروری است و باید از مرحله مهار مسئله به سمت حل مسئله حرکت کنیم.

مخلص‌الائمه افزود: دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در سطح جامعه وظایف متعددی در شرایط مختلف برعهده دارند که باید آن‌ها را به نحو شایسته اجرایی کنند.

استاندار مرکزی همچنین هر گونه کم کاری در بخش تولید و اشتغال را پذیرفتنی ندانست و گفت هر دستگاه و شخصی باید تلاش کند تا درجهت حمایت از تولید و اشتغال فعالیت کند و کم‌کاری در این بخش پذیرفتنی نیست.

مخلص‌الائمه افزود: باید برای کمک به افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی همه دستگاه‌ها مشارکت داشته باشند و قابل قبول نیست که برخی دستگاه‌ها با کم‌کاری و همراهی نکردن، منجر به بروز مشکل در جامعه باشند.