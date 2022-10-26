پیام تسلیت امام جمعه تبریز در پی رحلت پدر شهیدان رحیم سبحانی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت حاج «محمدحسین رحیم سبحانی» پدر شهیدان والامقام «منصور و ناصر رحیم سبحانی» و برادر شهید سرافراز حاج محمد علی رحیم سبحانی موجب تالم و اندوه فراوان گردید.

ایشان مصداقی از اعتقاد راستین به اسلام ناب محمدی و پیروی از نایب بر حق امام زمان (عج) بودند که دو فرزند رشید خود را در این مسیر مبارک فدا کردند.

اعتلای پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران مدیون چنین جلوه‌های ایثار و صبوری است.

اینجانبان ضایعه درگذشت مرحوم حاج محمدحسین رحیم سبحانی را به خانواده معظم ایشان و مردم شهیدپرور استان و خانواده معظم شهدا و ایثارگران تسلیت گفته و رحمت و مغفرت واسعه الهی را برای آن مرحوم مسئلت می‌داریم.

سید محمدعلی آل‌هاشم، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی و امام جمعه تبریز

عابدین خرّم، استاندار آدربایجان‌شرقی