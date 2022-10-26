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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۰۶

فرمانده انتظامی لرستان خبر داد؛

کشف ۲۷ تن برنج احتکار شده در دورود

کشف ۲۷ تن برنج احتکار شده در دورود

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی لرستان از کشف ۲۷ تن برنج احتکار شده در شهرستان دورود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران پلیس دورود با اشراف اطلاعاتی از احتکار مقادیری برنج قاچاق در انباری اطراف این شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: مأموران با همکاری کارشناسان اداره تعزیرات به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از انبار مربوطه ۲۷ تن برنج احتکار شده کشف و دو نفر در این رابطه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش برنج‌های کشف شده را ۱۸ میلیارد ریال اعلام کردند، گفت: متهمان همراه پرونده تحویل مراجع ذی صلاح شدند.

کد مطلب 5617537

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