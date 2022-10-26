کشف ۲۷ تن برنج احتکار شده در دورود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران پلیس دورود با اشراف اطلاعاتی از احتکار مقادیری برنج قاچاق در انباری اطراف این شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: مأموران با همکاری کارشناسان اداره تعزیرات به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از انبار مربوطه ۲۷ تن برنج احتکار شده کشف و دو نفر در این رابطه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش برنج‌های کشف شده را ۱۸ میلیارد ریال اعلام کردند، گفت: متهمان همراه پرونده تحویل مراجع ذی صلاح شدند.