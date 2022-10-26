تلاش برای کسب بهترین جایگاه در لیگ دسته اول

حسین کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم فوتبال شهرداری همدان اظهار داشت: در ابتدا باید از تصمیم خردمندانه اعضای شورای اسلامی شهر همدان در حفظ تیم فوتبال شهرداری همدان که موجب حفظ امید و نشاط در شهر شدند تشکر کنم.

وی افزود: امروز تیم فوتبال شهرداری به خانه امید تمام فوتبالیست‌های این شهر تبدیل شده و تمام بازیکنان تیم‌های نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید شهرداری برای رسیدن به تیم بزرگسالان تلاش می‌کنند و نابودی تیم بزرگسالان تیر خلاص را به آکادمی شهرداری می‌زد.

کاپیتان تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره به دیدگاه ورزشی مدیران شهرداری گفت: خوشبختانه شهردار همدان کاملاً دیدگاه ورزشی دارد و برای حفظ این تیم نیز زحمات زیادی کشیدند و همین دیدگاه به تمام مدیران شهرداری بسط پیدا کرده است.

کاظمی خاطرنشان کرد: امیدواریم نگاه حمایتی شورای اسلامی شهر همدان، شهردار و رئیس و معاون ورزش سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان تا پایان فصل ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه در ۹ هفته گذشته توانستیم نتایج دور از انتظاری را کسب کنیم، بیان کرد: با توجه به شرایط موجود و دیر بسته شدن تیم انتظار کارشناسان این بود که هفته‌های نخست را از دست بدهیم.

کاپیتان تیم فوتبال شهرداری همدان عنوان کرد: اما برابر تیم‌های تا دندان مسلح و متمولی نظیر استقلال خوزستان در ۹ هفته گذشته نتایج بسیار خوبی کسب کره‌ایم.

وی با تشکر از کادر فنی فصل گذشته گفت: امسال نیز کادر فنی جوان با انگیزه و فوتبالی خوبی کنار تیم هستند حضور احمد جمشیدیان در رأس کادر فنی و علی قربانی از بازیکنان باتجربه فوتبال ایران برای هر تیمی غنیمت است.

کاظمی افزود: امسال بازیکنان جوان و باانگیزه نیز به ما اضافه شدند و خوشبختانه بیش از ۷۰ درصد شاکله اصلی تیم حفظ شد که تا به این هفته کمک خوبی به ما کرده است.

وی با بیان اینکه به دنبال رتبه تک رقمی در پایان فصل هستیم، گفت: هفته‌های زیاد و سختی را تا پایان مسابقات پیش رو داریم اما با تمام توان برای کسب بهترین رتبه خواهیم جنگید.

کاپیتان تیم فوتبال شهرداری همدان تأکید کرد: به طور قطع اگر تعهدات باشگاه به موقع پرداخت شود و حمایت‌های مادی و معنوی مدیران شهرداری همراه ما باشد با انگیزه بالایی که بازیکنان دارند قطعاً شهرداری همدان شگفتی‌ساز لیگ دسته اول فوتبال کشور خواهد شد.