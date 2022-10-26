راهکارهایی برای سفر ارزان به استانبول

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، داشتن سفری ارزان به استانبول برای خیلی از افراد مهم تلقی می‌شود. زیرا که کشور ترکیه یکی از توریستی‌ترین و دیدنی ترین مقاصد سفر مخصوصاً برای ما ایرانی‌ها است. این کشور دارای شهرها و مناطق و شهرهای متفاوت توریستی است که هر کدام از آنها ویژگی خود را دارند.

شهر استانبول هم بین شهرهای این کشور از اهمیت زیادی برخوردار است و دارای مکان‌های تفریحی و گردشگری فراوانی می‌باشد و هم این که افراد زیادی این روزها برای انجام مسائل کاری به آنجا می‌روند.

سفر ارزان به استانبول

برای داشتن سفری ارزان به استانبول راه‌های متفاوتی وجود دارد. شما می‌توانید هم در روش سفر هوایی و هم درروش سفر زمینی استانبول هزینه سفر خود را تا حد قابل مشاهده‌ای کاهش دهید. از طرفی هم می‌توانید روی بلیط پرواز خود ارز مسافرتی دریافت کنید.

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روش‌های داشتن سفری ارزان به استانبول

اقامت در سفر ارزان به استانبول

یکی از راه‌های داشتن سفری ارزان به استانبول داشتن اقامت مناسب در طول سفر است زیرا که هتلی که انتخاب می‌کنید ممکن است شما را متحمل هزینه فراوانی کند. در شهر استانبول هتل‌ها یا اقامت گاه‌های ۲ یا ۳ ستاره فراوانی وجود دارد که همه آنها مناسب برای اقامت نیستند اما در بین آنها می‌توانید هتل‌هایی را انتخاب کنید که تمیز هستند و باعث می‌شوند هزینه سفر شما ارزان‌تر شود.

هزینه رفت و آمد در استانبول

هزینه رفت و آمد هم در استانبول مسئله مهمی است که نه تنها در این مقصد بلکه درهر سفر دیگری دغدغه هر مسافری است. یکی از توصیه‌های ما برای داشتن سفری کم هزینه در استانبول استفاده از استانبول کارت است. زیرا با این کارت می‌توانید از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید که هزینه بسیار کمی دارند.

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رستوران‌های ارزان قیمت استانبول

یکی دیگر از راه‌های صرفه جویی رفتن به رستوران‌های ارزان قیمت استانبول است. کشور ترکیه دارای رستوران‌ها و کافه‌های رنگا رنگ در سراسر شهرهای خود است. همچنین غذا خوری های زنجیره‌ای متعددی هم در استانبول وجود دارد که می‌توانید غذاهای با کیفیتی را با قیمت خیلی مناسبی تهیه کنید.

همچنین به شما توصیه می‌کنیم که برای پیدا کردن آدرس رستوران‌ها و یا دیگر مکان‌های تفریحی از دیگر افراد محلی کمک بگیرید زیرا که این اشخاص بهترین گزینه برای گرفتن آدرس هستند.

تعدادی از رستوران‌های ارزان استانبول

۱. رستوران حسین کوفته

۲. رستوران سیناس گالاتا

البته همانطور که گفتیم رستوران‌های زنجیره‌ای هم تعداد شان زیاد است و هزینه آنها هم بسیار مناسب است.

پیشنهاد ما به شما

ما به شما توصیه می‌کنیم که قبل از رفتن به استانبول برای این که هزینه سفرتان به صرفه تمام شود حتماً هزینه‌ها را از چند مدت قبل چک کنید و این که بهتر است به جای این که همراه خود لیر ببرید بیشترین پولی که همراهتان است، دلار باشد.

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