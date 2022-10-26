جدیدترین موضع گیری السیسی و واکنش مخالفان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفت که هنگام صحبت از شرایطی که کشورش بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ تجربه کرد، هرگز به کسی دروغ نگفته است.

السیسی تاکید کرد: مصر در آن سال ها برای تحمل هزینه تغییر آماده نبود.

وی که در جریان نشست اقتصادی در شرق قاهره سخن می گفت، درباره بحران اقتصادی مصر نیز گفت که دولتش پایگاه مردمی کافی نداشت که به آن اجازه دهد بر راه حل های رادیکالی که اغلب پوپولیستی هستند و قیمت سیاسی گزافی دارند، تکیه کند.

السیسی ادامه داد: در ۵۰ سال گذشته به استثنای دوره جمال عبدالناصر، آیا پایگاه مردمی، جایگاه رئیس جمهور و دولت قادر به تحمل تصمیم های دشواری را داشته است که سال ها به طول انجامد؟ من فکر نمی کنم.

رئیس جمهو ر مصر گفت: توانمندیهای دولت مصر برای مقابله با ضربات هولناک نظیر درگیری ها، جنگ ها و همچنین موج های تروریسم پی در پی کافی نبود.

وی افزود: من به مردم گفتم که سال ۲۰۱۱ میلادی اعلام مرگ دولت مصر بود و بسیاری از مردم از این سخن ناراحت شدند زیرا مردم تغییر می خواستند.

این درحالی است که فعالان و مخالفان السیسی در شبکه های اجتماعی به دروغ هایی پرداختند که وی از زمان به قدرت رسیدن به دنبال کنار محمد مرسی به مصری ها گفته است.