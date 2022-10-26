به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی صبح امروز چهارشنبه در جمع وعاظ و علمای همدان، با تاکید بر لزوم برگزاری جلسات مستمر بین علما و فضلا در طول سال، اظهار داشت: قطعاً برگزاری چنین نشست‌هایی و گفت‌وگو با یکدیگر، دارای اثرات مؤثری است.

وی با بیان اینکه لازم است تا به شبهات و دغدغه‌های مردم پاسخ داده شود، گفت: این مسئله باید تبیین شود که عملکرد اشتباه برخی از مسئولان نباید به اسم اسلام تمام شود و ضروری است تا اسلام ناب محمدی و آرمان‌های انقلاب اسلامی به درستی برای مردم بیان شود.

امام جمعه همدان با اشاره به اغتشاشات اخیر، یادآور شد: در حوادث گذشته با بعضی از مشکلات تربیتی و فرهنگی مواجه بودیم که ضرورت ورود جدی و برنامه ریزی متولیان فرهنگی را بیش از پیش به نمایش گذاشت.

وی با بیان اینکه امروز زمان جهاد تبین است، مطرح کرد: طلاب و علما امروز باید با حضور در بین مردم، نسبت به تحقق جهاد تبیین و بیان واقعیت‌ها و دستاوردها اقدام کنند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان افزود: نقش علما و روحانیون در گفت‌وگو با مردم، خصوصاً با نسل جوان بسیار حساس است و ضروری است تا طبیب دوار بطبه و با تبلیغ چهره به چهره در بین مردم حضور داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه علما و روحانیون همه در کنار هم باید نسبت به دغدغه‌های مردم، مطالبه‌گر باشند، خاطر نشان کرد: پرچم مطالبه گری باید در دست حوزه علمیه باشد.

شعبانی با اشاره به جلسه مطالبه‌گری اخیر که توسط حوزه علمیه و ستاد امر به معروف برگزار شد، یادآور شد: این جلسه مطالبه گری اثرات مثبت بسیاری در جامعه داشت و نشان داد که حوزه زنده است و مطالبه‌گر مشکلات مردم می‌باشد.

وی تصریح کرد: این مجموعه می‌تواند به یک تشکل تبدیل شود و با دعوت از مدیران، در خصوص مسائل مختلف و مشکلات از آنها مطالبه‌گری کند.

نماینده ولی فقیه در استان، با بیان اینکه همدان ظرفیت‌های فرهنگی و اردوگاه‌های تربیتی بسیاری دارد که باید از آن به نحو احسن استفاده کرد، گفت: این ظرفیت‌ها متأسفانه یا تعطیل شده یا مخروبه شده است و لذا باید این موضوع توسط این مجمع مطالبه شود که چرا در اختیار جوانان و نسل جوان قرار نگرفته است.