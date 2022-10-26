همراهی نکردن مردم با آشوبگران سبب رسوایی بانیان اغتشاش شده است

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلگی ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی چالش‌های فرهنگی مازندران افزود: تولید و پایداری امنیت در کشورمان فراتر از استاندارد جهانی است و عدم همراهی قاطبه ملت آگاه و بیدار کشورمان با آشوب‌های خیابانی اخیر، رسوایی بانیان وحامیان اغتشاشات را در پی داشت.

وی زیرساخت امنیت در کشورمان را متکی به باورهای دینی و اعتقادی مردم دانست و افزود: حرکت انقلاب اسلامی بر انگاره‌های دینی و اعتقادی استوار است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با اشاره به آشوب‌های امنیتی و سیاسی در کشورهای غربی و اروپایی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در بین منطقه پر آشوب جهان لنگرگاه امن و با ثبات است.

وی با اشاره به آشوب‌های اخیر در کشور گفت: دشمنان با فتنه انگیزی اعتراضات آرام را به اغتشاش و ناآرامی تبدیل کردند.

سلگی یادآورشد: هرم سنی شرکت کنندگان در آشوب‌های اخیر بیانگر بی اطلاعی آنان از نقشه‌های شوم استکبار است.

وی لزوم تمرکز دستگاه‌های فرهنگی بر تبیین دستاوردهای ارزشمند انقلاب را خاطر نشان کرد و افزود: چالش‌های عرصه فرهنگ در کشور راهکار فرهنگی دارد.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در مازندران اظهار کرد: بازنگری در رویکردهای مدیریتی در عرصه فرهنگ با هدف تعمیق باورهای اعتقادی جامعه ضرورت دارد.

این مقام مسئول هم افزایی و تعامل گسترده دستگاه‌های فرهنگی بویژه دانشگاه‌ها و دستگاه تعلیم و تربیت را برای الگوسازی رفتارهای منسجم در این حوزه راهبردی با اهمیت دانست و افزود: انفعال و وادادگی در عرصه فرهنگی مردود است.

وی تلاش برای تقویت بنیان خانواده را مهم ارزیابی کرد و گفت: دستگاه تبلیغی غرب کانون خانواده را در ایران اسلامی هدف گرفته است.

سلگی فرهنگ دینی را سد مستحکم کشور در برابر شبیخون فرهنگی استکبار دانست و افزود: دولت سیزدهم سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ را سرلوحه برنامه تحولی کشور قرار داده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران گفت: مدیران دستگاه‌های فرهنگی نباید از واکاوی ابعاد توطئه‌های شیطانی دشمن و نیز اتخاذ راهکارهای اصولی و هدفمند برای خنثی سازی نقشه‌های شوم آنان غافل شوند.

سلگی با اشاره به ساختار متوازن دستگاه‌های فرهنگی مازندران خاطرنشان کرد: دستگاه‌های حوزه فرهنگ استان باید بسته‌های تشویقی و عملیاتی در حوزه جوانان و نوجوانان را تدوین و ارائه کنند.