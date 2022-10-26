۵۰ نفر از آشوبگران در رامسر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیرودیان ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری با اشاره به دستگیری ۵۰ نفر در اعتراضات در رامسر اظهار داشت: ایجاد امنیت اتفاقی نیست و برای برقراری امنیت در شهرستان از مردم و نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به مشکل قطعی آب، ضعف ولتاژ برق و غیره آن را زیبنده ندانست و گفت: باید به داد مردم برسیم و مشکلات را حل کنیم.

وی با بیان اینکه همایش فرصت‌های سرمایه گذاری در غرب استان مازندران برگزار می‌شود خواستار تعامل و همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی شد.

فرماندار رامسر فاضلاب شهرستان رامسر را مشکل جدیدی بیان کرد و گفت: پروژه شبکه فاضلاب شهرستان ناکام ماند و سبب آلودگی نهرها و رودها شده است.

شیرودیان با اشاره به مشکلات نانوایی‌ها خواستار سرمایه گذاری در حوزه نان صنعتی شد و گفت: کمبود کارگر، اجاره مغازه، به صرفه نبودن کارگاه‌های صنعتی و افزایش تعداد مسافرین مصرف نان را افزایش می‌دهد زیرا صف طولانی نانوایی‌ها دال بر این نیست نان به کسی نرسد بلکه میزان تقاضا زیاد است.

حجت الاسلام محمود علیخانی امام جمعه رامسر نیز هویت سازی و تمدن سازی را مسئله مهم دانست و گفت: ایرانیان دارای تمدن باشکوهی بودند و به بزرگان ایران که دارای تمدن باشکوهی بوده افتخار می‌کنیم.

وی با تاکید بر این که هویت دینی و ایرانی را حفظ کنیم تا تمدن اسلامی شکل بگیرد، خواستار توجه به بیانیه گام دوم انقلاب و عملیاتی شدن آن شد.

امام جمعه رامسر با بیان اینکه در شهرستان رامسر مشکل آب در صدر مشکلات است، خواستار تسریع در تکمیل تصفیه خانه آب رامسر و رفع مشکلات آن شد.