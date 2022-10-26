لطمه زنندگان به اعتماد مردم پلیدتر از اغتشاشگران هستند

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله عبدالکریم عابدینی در آئین تکریم و معارفه رئیس کل بازرسی استان قزوین که صبح چهارشنبه در سالن اجتماعات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد با اشاره به آیه ۵٨ سوره نساء اظهار کرد: خداوند به شما دستور می‌دهد امانت‌ها را به اهلشان برگردانید و این برگرداندن در استان ما معنی‌های زیادی دارد.

امام جمعه قزوین ادامه داد: تشریح این مسئله این می‌شود که بیت‌المال هایی که در استان حیف و میل شد، خیانت‌هایی که اتفاق افتاد و ضربه‌ای که به اعتماد مردم وارد شد باید به مردم بر گردانده شود.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین عنوان کرد: باید به قیامت و حق بودن آن باور داشت و اینکه مثقالی از حق و یا مثقالی از ناحق مورد بازپرسی قرار خواهد گرفت را در زمره فعالیت‌های خود قرار دهیم.

وی گفت: همان طور که نماز ستون دین است اعتماد مردم و مردم نیز عمود خیمه نظام هستند اگر این عمود متزلزل شود هیچ چیز نمی‌تواند جبران کننده آن باشد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین بیان کرد: خداوند متعال نظام را حفظ می‌کند با این حال باید ببیند که ما جنود او در حفظ نظام هستیم نه آن کس که به این دستگاه و ستون خیمه نظام آسیب میزند.

آیت الله عابدینی افزود: کسانی که به اعتماد مردم ضربه زده و یا می‌زنند به مراتب بدتر و پلیدتر از کسانی هستند که در خیابان سطل زباله آتش می‌زنند.

وی با بیان این نکته که خیلی از بهترین زمین‌های کشاورزی استان وسیله ثروت افزایی افرادی شده که از مناصب خود سو استفاده کرده‌اند مطرح کرد: در این موضوع اسم افراد مشخص و زمین‌ها معلوم است و اینکه چه کسی از کجا گرفته و به چه کسی داده است هم مشخص است؛ در واقع مردم صورت مسئله این موضوع را حفظ هستند و برای همه مردم سوال است که نتیجه این قصه چه شد؟

این مسئول اظهار کرد: رهبر فرزانه انقلاب می‌تواند به خاطر این اعتماد سوزی‌ها شاکی باشد و باید کاری کنیم نایب امام زمان (عج) از یار نبودن ما برای او از دست ما شاکی باشد.

آیت الله عابدینی عنوان کرد: باید با مردمی که با نجابت همه نامهربانی‌ها را دیدند و با وجود تمام ناملایمتی‌ها از ابتدای انقلاب تا امروز پای کار نظام ایستاده‌اند همراهی کرده و مشکلات آنها را رفع کنیم.