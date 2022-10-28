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۶ آبان ۱۴۰۱، ۵:۳۷

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

جزئیات سه نشست فدراسیون اقتصاد سلامت/تاکید برنقش آفرینی بخش خصوصی

جزئیات سه نشست فدراسیون اقتصاد سلامت/تاکید برنقش آفرینی بخش خصوصی

مدیر روابط عمومی فدراسیون اقتصاد سلامت، بر نقش آفرینی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد سلامت تاکید کرد.

سعید اویس، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به بلوغ و توانمندی تشکل‌های تخصصی حوزه سلامت، گفت: در ماه گذشته به دنبال برگزاری سه نشست مهم از سوی هیأت رئیسه فدراسیون، موضوعات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی حوزه سلامت با مسئولین و مدیران مربوطه در میان گذاشته شد و بر ضرورت بهینه سازی اقتصاد سلامت از طریق تسهیل امور و توسعه نقش آفرینی بخش خصوصی تاکید گردید.

وی با اشاره به نشست هیأت رئیسه فدراسیون اقتصاد سلامت با رئیس اتاق بازرگانی ایران، افزود: در این جلسه، راهکارهایی برای شنیده شدن صدای فعالان صنعت سلامت در بدنه دولت و مجلس مطرح شد و پیشنهاد گردید که صبحانه کاری با حضور وزیر بهداشت، تعریف جایگاه برای نماینده اتاق بازرگانی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و همچنین در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در دستور کار اتاق بازرگانی قرار گیرد.

اویس ادامه داد: به دنبال حضور هیأت رئیسه فدراسیون اقتصاد سلامت در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، موضوعاتی از قبیل اصلاح قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ و همچنین مشارکت در تدوین قانون هفتم توسعه مطرح شد که مورد استقبال قرار گرفت.

وی افزود: در نشست هیأت رئیسه فدراسیون اقتصاد سلامت با معاون صنایع عمومی وزارت صمت، بر ضرورت کاهش تعرفه واردات ماشین آلات خطوط تولید و همچنین کاهش تصدی گری های دولت و اعتماد به بلوغ و توانمندی تشکل‌های تخصصی و صنفی تاکید شد. همچنین بحث انتزاع حوزه بازرگانی از وزارت بهداشت و الحاق آن به وزارت صمت، توجه به آسیب‌های ناشی از ممنوعیت واردات فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی، توجه به مشکلات حوزه تجهیزات پزشکی و همچنین گره گشایی از شرکت‌های دانش بنیان نیز طرح شد.

فدراسیون اقتصاد سلامت به عنوان کانون تشکل‌های اقتصادی حوزه سلامت، موضوعات فرابخشی و بالادستی این حوزه را مورد توجه دارد و تلاش می‌کند از طریق بهبود زیرساخت‌های موجود، شرایط توسعه فعالیت‌ها را با هدف ایجاد ارزش افزوده مناسب برای کشور فراهم سازد.

کد مطلب 5617598
حبیب احسنی پور

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