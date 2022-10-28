جزئیات سه نشست فدراسیون اقتصاد سلامت/تاکید برنقش آفرینی بخش خصوصی

سعید اویس، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به بلوغ و توانمندی تشکل‌های تخصصی حوزه سلامت، گفت: در ماه گذشته به دنبال برگزاری سه نشست مهم از سوی هیأت رئیسه فدراسیون، موضوعات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی حوزه سلامت با مسئولین و مدیران مربوطه در میان گذاشته شد و بر ضرورت بهینه سازی اقتصاد سلامت از طریق تسهیل امور و توسعه نقش آفرینی بخش خصوصی تاکید گردید.

وی با اشاره به نشست هیأت رئیسه فدراسیون اقتصاد سلامت با رئیس اتاق بازرگانی ایران، افزود: در این جلسه، راهکارهایی برای شنیده شدن صدای فعالان صنعت سلامت در بدنه دولت و مجلس مطرح شد و پیشنهاد گردید که صبحانه کاری با حضور وزیر بهداشت، تعریف جایگاه برای نماینده اتاق بازرگانی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و همچنین در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در دستور کار اتاق بازرگانی قرار گیرد.

اویس ادامه داد: به دنبال حضور هیأت رئیسه فدراسیون اقتصاد سلامت در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، موضوعاتی از قبیل اصلاح قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ و همچنین مشارکت در تدوین قانون هفتم توسعه مطرح شد که مورد استقبال قرار گرفت.

وی افزود: در نشست هیأت رئیسه فدراسیون اقتصاد سلامت با معاون صنایع عمومی وزارت صمت، بر ضرورت کاهش تعرفه واردات ماشین آلات خطوط تولید و همچنین کاهش تصدی گری های دولت و اعتماد به بلوغ و توانمندی تشکل‌های تخصصی و صنفی تاکید شد. همچنین بحث انتزاع حوزه بازرگانی از وزارت بهداشت و الحاق آن به وزارت صمت، توجه به آسیب‌های ناشی از ممنوعیت واردات فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی، توجه به مشکلات حوزه تجهیزات پزشکی و همچنین گره گشایی از شرکت‌های دانش بنیان نیز طرح شد.

فدراسیون اقتصاد سلامت به عنوان کانون تشکل‌های اقتصادی حوزه سلامت، موضوعات فرابخشی و بالادستی این حوزه را مورد توجه دارد و تلاش می‌کند از طریق بهبود زیرساخت‌های موجود، شرایط توسعه فعالیت‌ها را با هدف ایجاد ارزش افزوده مناسب برای کشور فراهم سازد.