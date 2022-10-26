به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از مجتمع شورای حل اختلاف بوشهر اظهار داشت: رسالت و هدف اصلی شورای حل اختلاف، نهادینه کردن فرهنگ صلح و سازش بین مردم است که می‌بایست با تلاش مضاعف و با استفاده از همه ظرفیت‌ها درصد صلح و سازش را در تمامی حوزه‌ها بالا ببریم.

وی با تاکید بر بکارگیری تلاش بیشتر بر برقراری مصالحه و حل و فصل اختلافات میان طرفین پرونده افزود: در راستای کاهش پرونده‌های قضائی، کاهش ورودی پرونده‌ها و حتی کاهش جمعیت کیفری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در شوراهای حل اختلاف، نهادها و معتمدین می‌توان استفاده کرد تا اینگونه پرونده‌ها به سرانجام برسند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با حضور در مجتمع شورای حل اختلاف بوشهر ضمن دیدار با همکاران از نزدیک با حضور در شعب با بررسی آمار پرونده‌ها از روند فعالیت‌های انجام شده مطلع شدند و توصیه‌های لازم را به منظور ارتقای کمی و کیفی عملکرد ارائه نمودند.

مهر انگیز در این بازدید به سوالات برخی ارباب رجوعان در شعب پاسخ داده و در جریان مشکلات آنها قرار گرفته و جهت مرتفع شدن مشکلات و تسریع در انجام امور آنها دستورات لازم صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر از واحد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و واحد امور فرهنگی دادگستری نیز از نزدیک بازدید نمود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این بازدید با حضور در شعب دادگاه‌های عمومی و حقوقی ضمن دیدار با همکاران از نزدیک و بررسی آمار پرونده‌ها، از روند فعالیت‌های انجام شده مطلع شدند و توصیه‌های لازم را به منظور ارتقای کمی و کیفی عملکرد آنها ارائه کرد.

وی در این بازدید مهمترین وظیفه قوه قضائیه را اجرای عدالت و برقراری نظم و امنیت در جامعه دانست و اظهار داشت: همکاران با تلاش مضاعف با حفظ کیفیت و دقت در کار و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضائی و خدمت رسانی به مردم و احقاق حقوق مردم اهتمام ویژه داشته تا موجبات رضایتمندی مردم در جامعه فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این بازدید به تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف فوری پرونده‌های معوق تاکید کرد و گفت: می‌بایست همه پرونده‌های معوق جهت رسیدگی در دستور کار ویژه قرار گیرد.

مهر انگیز در این بازدید به سوالات برخی ارباب رجوعان در شعب پاسخ داده و در جریان مشکلات آنها قرار گرفته و برای رفع مشکلات و تسریع در انجام امور آنها دستورات لازم صادر کرد.