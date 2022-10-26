انتقال ۶ راس گوزن زرد ایران از پناهگاه سمسکنده به ارومیه

عطاء الله کاویان در گفتگو با خبرنگار مهر از انتقال شش رأس گوزن زرد ایرانی از پناهگاه حیات وحش و مرکز تکثیر گوزن زرد سمسکنده به جزیره اشک دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی خبر داد و گفت: پیش از این نیز دو رأس مرال به زیستگاه‌های استان یزد منتقل شده بود.

وی انتقال وحوش از جمله گوزن زرد را فرصت خوبی برای معرفی پناهگاه حیات وحش سمسکنده دانست و گفت: فرایند و عملکرد پرورش گوزن زرد ایران در سمسکنده مطلوب است و تنها مرکزی بوده که نسبت به پرورش این گونه حیات وحش اقدام می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران شمار جمعیت گوزن زرد ایرانی در پناهگاه حیات وحش سمسکنده را مطلوب و رضایت بخش دانست و گفت: در حال حاضر بیش از ۶۰ رأس گوزن زرد در این مرکز نگهداری و پرورش می‌شوند.

کاویان اظهار داشت: همچنین به سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کردیم که نسبت به انتقال و واگذاری گونه گوزن زرد به باغ وحش‌های عمومی و خصوصی متقاضی، آمادگی داریم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: شش رأس گوزن زرد با خودروهای مخصوص و دارای قفس تور و تجهیزات مناسب ظهر چهارشنبه به استان آذربایجان غربی منتقل شدند.

گوزن زرد از گونه‌های در لیست حفاظت محیط زیست قرار دارد.