حمایت ویژه از شرکت های خلاق در صادرات گیاهان دارویی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیف سهندی، توسعه بازار، فرهنگ‌سازی، سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات محصولات دارویی را از اهداف اصلی نمایشگاه ششم معرفی و تاکید کرد: در مسیر توسعه بازارهای صادراتی و حمایت از شرکت‌های فعال در عرصه تولید داروهای گیاهی، برنامه‌ریزی جدی و گسترده‌ای برای برطرف‌سازی مشکلات دست‌اندرکاران این صنعت و رفع چالش‌های زنجیره ارزش صورت گرفته است.

وی افزود: با هدف توسعه صادرات گیاهان دارویی و بسترسازی برای ورود مؤثر برندهای داخلی به این عرصه، امسال برای اولین‌بار پاویونی هم به بخش بین‌الملل نمایشگاه اختصاص داده شده است. در همین راستا، ما در نمایشگاه سال جاری، علاوه بر کشورهای همسایه، مهمانان زیادی نیز از کشورهای کنیا، ونزوئلا و چند کشور اروپایی خواهیم داشت. رویکرد ما این است که با معرفی اکوسیستم گیاهان دارویی کشور در قالب پاویون مذکور، گام مؤثری را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این صنعت برداریم.

سهندی ادامه داد: در نمایشگاه امسال بستری فراهم شده است تا شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان با ارائه طرح‌های خود بتوانند نسبت به جذب سرمایه اقدام کنند.

هم‌اکنون در کشور ما حدود ۸۰۰ شرکت گیاهان دارویی فعال هستند که ۲۵ درصد از آنها دانش‌بنیان و ۱۰۰ شرکت خلاق هستند.

سهندی، اولویت خدماتی نمایشگاه را حمایت از شرکت‌های خلاق معرفی و تاکید کرد: انتظار داریم که این شرکت‌ها در نمایشگاه امسال حضور پررنگ‌تری داشته باشند و از خدمات آن به خوبی استفاده کنند.

وی در معرفی دیگر بخش‌های ششمین جشنواره تخصصی گیاهان دارویی، گفت: از جمله بخش‌های جذاب این نمایشگاه، بخش دانش‌آموزی است که محصلین مقاطع متوسطه اول و دوم را مخاطب خود قرار داده است. بر این اساس، طبق فراخوانی که از قبل اعلام شده بود، بالغ بر هزار طرح، مربوط به گیاهان دارویی، از دانش‌آموزان متوسطه برای ستاد ارسال شده که تعداد ۱۰۰ اثر، به عنوان طرح‌های برگزیده و برجسته مورد تأیید قرار گرفته‌اند و از طراحان آنها در زمان برگزاری نمایشگاه، تقدیر به عمل خواهد آمد.

سهندی تاکید کرد: در بخش کودک هم نسبت به طراحی بازی‌هایی جذاب و متنوع اقدام شده که کودکان و خانواده‌های‌شان در قالب مشارکت در این بازی‌ها می‌توانند با ویژگی‌های گیاهان دارویی، خواص آنها و البته تغذیه سالم آشنا شوند.

دبیر ستاد جشنواره گیاهان دارویی و طب سنتی، راه‌اندازی سلامتکده طب سنتی را از دیگر بخش‌های نمایشگاه عنوان کرد و افزود: در نمایشگاه امسال مخاطبان می‌توانند به این واحد مراجعه کرده و به صورت کاملاً رایگان ویزیت شوند.

به گفته وی، داروخانه فرآورده‌های طبیعی هم بخش دیگری از خدمات نمایشگاه امسال است.

ششمین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی، فرآورده‌های طبیعی و طب سنتی ایران، دهم لغایت سیزدهم آبان ۱۴۰۱ در محل مصلی بزرگ امام خمینی تهران برگزار می‌شود.