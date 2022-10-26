به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اصغرزاده ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این اقدام در راستای جوانی جمعیت و افزایش باروری افراد انجام می‌شود.

وی افزود: مادران باردار بدون بیمه می‌توانند تا ۲ سالگی کودک خود از بیمه سلامت به‌صورت رایگان استفاده کند و فرزندشان نیز تا ۵ سالگی از این بیمه بهره‌مند باشد.

اصغرزاده تصریح کرد: از مجموع یک میلیون نفر جمعیت چهارمحال و بختیاری ۶۲۸ هزار و ۷۸۰ نفر زیرپوشش بیمه سلامت هستند.

وی یادآور شد: ۴۷ دفتر پیشخوان در چهارمحال و بختیاری برای سرویس‌دهی به مردم استان فعالیت دارد و عشایر به‌صورت مشترک با استان خوزستان خدمات دریافت می‌کنند.

سرپرست اداره‌کل بیمه سلامت چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: هم‌اکنون ۶۸۴ مؤسسه شامل بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، مراکز بهداشتی و درمانی، مطب، داروخانه، آزمایشگاه، فیزیوتراپی و ماماهای مطب‌دار با این بیمه طرف قرارداد هستند.

وی با اشاره به وجود ۱۷ منطقه کم‌برخوردار در چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در این مناطق افراد بدون بیمه، به‌صورت قراردادی می‌توانند از مزیت‌های بیمه سلامت برخوردار شوند.

اصغرزاده بیان کرد: هم‌اینک ۲ هزار ۱۹۵ نفر در مناطق کم‌برخوردار چهارمحال و بختیاری زیرپوشش بیمه سلامت رایگان قرار دارند.

وی گفت: مددجویان زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی می‌توانند از مزیت‌های بیمه سلامت مانند خدمات درمانی، توانبخشی و گفتاردرمانی به‌صورت رایگان استفاده کنند.