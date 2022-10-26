حسن ملکی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه‌روز گذشته ۳۵ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری‌شده و ۴۰ نفر نیز با حال خوب از این بخش‌ها ترخیص شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر اضافه کرد: در حال حاضر ۴۸ بیمار در بخش‌های کرونایی استان بوشهر بستری هستند که خوشبختانه هیچ‌کدام از بیماران کرونایی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری نیستند.

ملکی زاده از تداوم روزهای بدون فوتی کرونا خبر داد و افزود: تعداد جان‌باختگان کرونا در استان بوشهر به ۲ هزار و ۲۳۰ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر تعداد کل مبتلایان را ۱۰۸ هزار و ۶۳۶ نفر عنوان کرد.