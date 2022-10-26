به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد مخلص الائمه در حاشیه همایش فرصت‌های سرمایه گذاری اراک گفت: صدور مجوزهای میانی برای سرمایه گذاری در استان تسهیل می‌شود.

مخلص الائمه افزود: پروژه‌های معرفی شده برای سرمایه گذاری مجوزها و تشریفات مقدماتی و تمهیدات لازم برای آنها تدبیر شده و تحت عنوان فرصت تدوین و معرفی شده و مجموعه مدیریتی استان برای تسهیل گری و حمایت از طرح‌های سرمایه گذاری برنامه ریزی کرده است.

استاندار مرکزی گفت: جذب سرمایه‌گذاری لازمه‌ای مستمر و پویا است و باید همواره توسط مجموعه مدیریت شهری دنبال شود و با ایجاد شرایط مطلوب و تسهیل گری مسیر آبادانی و عمران را با مشارکت بخش خصوصی دنبال کند.