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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۱۸

استاندارمرکزی:

صدور مجوزهای میانی برای سرمایه گذاری در استان مرکزی تسهیل می‌شود

صدور مجوزهای میانی برای سرمایه گذاری در استان مرکزی تسهیل می‌شود

اراک- استاندار مرکزی با اشاره به اینکه جذب سرمایه گذاری باید توسط مجموعه مدیریت شهری دنبال شود، گفت: صدور مجوزهای میانی برای سرمایه گذاری در استان مرکزی تسهیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد مخلص الائمه در حاشیه همایش فرصت‌های سرمایه گذاری اراک گفت: صدور مجوزهای میانی برای سرمایه گذاری در استان تسهیل می‌شود.

مخلص الائمه افزود: پروژه‌های معرفی شده برای سرمایه گذاری مجوزها و تشریفات مقدماتی و تمهیدات لازم برای آنها تدبیر شده و تحت عنوان فرصت تدوین و معرفی شده و مجموعه مدیریتی استان برای تسهیل گری و حمایت از طرح‌های سرمایه گذاری برنامه ریزی کرده است.

استاندار مرکزی گفت: جذب سرمایه‌گذاری لازمه‌ای مستمر و پویا است و باید همواره توسط مجموعه مدیریت شهری دنبال شود و با ایجاد شرایط مطلوب و تسهیل گری مسیر آبادانی و عمران را با مشارکت بخش خصوصی دنبال کند.

کد مطلب 5617636

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