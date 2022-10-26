مازندرانی ها ۹۶ میلیارد تومان زکات پرداخت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام بشیر عالیشاه ظهر چهارشنبه در شورای زکات استان با اشاره به اینکه جشنواره زکات دی ماه امسال در استان برگزار می‌شود، گفت: میزان جمع آوری زکات در استان با رشد قابل توجهی مواجه شده است.

وی برنامه تعهدی زکات را در استان ۷۴ میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: میزان زکات جمع آوری شده طی نیمه اول امسال ۹۶ میلیارد تومان بود که نسبت به سال قبل ۱۰۴ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه درآمد زکات فطریه در سال جاری ۲۵ درصد با رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به سال قبل بوده است، گفت: درآمد زکات واجب در سال جاری ۹۰۰ میلیون تومان است که نسبت به سال قبل ۴۶۳ درصد رشد داشته است.

حجت الاسلام عالیشاه درآمد زکات مستحبی را در سال جاری ۷۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: درآمد نقدی زکات در نیمه اول سال قبل ۳۳ میلیارد ریال ولی امسال ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود که ۳۰۹ درصد رشد داشته است.

مدیرکل کمیته امداد مازندران یادآور شد: درآمد غیرنقدی زکات در نیمه اول سال قبل ۱۲۸ میلیارد ریال بود ولی در سال جاری ۱۸۷ میلیارد ریال بوده است و زکات‌های جمع آوری شده در قالب خدمت و برنامه‌ها ارائه می‌شود.

وی افزود: بر اساس رویکرد کمیته امداد زکات طبق برنامه و در جایگاه اصلی آن هزینه می‌شود و ۴۸۱ مورد کمک هزینه تهیه جهیزیه به ارزش ۲۴ میلیارد ریال تأمین شد و برای درمان هشت هزار و ۳۲ نفر چهار میلیارد تومان صرف شده است.

وی با اظهار اینکه سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای کمک هزینه تحصیلی خرج شده است، گفت: همچنین ۱۰۰ میلیون تومان برای آزادی ۲۱ مددجوی زندان هزینه شده است.