محموله سلاح غیر مجاز در لرستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی فرمانده انتظامی لرستان امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی کسب اخبار واصله مبنی بر قاچاق و توزیع سلاح غیر مجاز توسط افرادی در شهرستان کوهدشت موضوع در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات شهرستان کوهدشت قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی متهمان و هماهنگی با مقام قضائی، در یک عملیات منسجم با همکاری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان لرستان یک دستگاه خودروی سواری را که قصد وارد کردن محموله سلاح‌های غیر مجاز از استان‌های غربی به سمت کوهدشت را داشت توقیف و در بازرسی از آن ۱۰ قبضه سلاح شورشی غیر مجاز کشف کردند.

فرمانده انتظامی لرستان بیان داشت: در این راستا دو متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع ذی صلاح شدند.

سردار الهی گفت: نگهداری و به همراه داشتن سلاح غیرمجاز از عوامل نا امنی و بروز حوادث و اتفاقات ناگوار است که در این خصوص پلیس با دارندگان این سلاح‌ها با جدیت برخورد و از شهروندان هم می‌خواهیم هرگونه اخبار و اطلاعاتی در این رابطه دارند از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.