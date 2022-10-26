زنجان سومین استان سرد کشور/ بارش باران تداوم دارد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان ابری بوده و از بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه از اواخر امروز سامانه بارشی مناطق مختلف استان را فرا می‌گیرد، ابراز داشت: بارش باران تا روز جمعه مهمان زنجانی‌ها است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان کاهش یافته و هوا سرد می‌شود.

رحمان نیا تاکید کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته زنجان با دمای هوای سه درجه سانتیگراد بالای صفر سومین استان سرد کشور ثبت شد و دمای فعلی شهر زنجان ۱۹ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا سرد شده است.