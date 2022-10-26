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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۰۶

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

زنجان سومین استان سرد کشور/ بارش باران تداوم دارد

زنجان سومین استان سرد کشور/ بارش باران تداوم دارد

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته زنجان با دمای هوای سه درجه سانتیگراد بالای صفر به عنوان سومین استان سرد کشور ثبت شده است.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان ابری بوده و از بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه از اواخر امروز سامانه بارشی مناطق مختلف استان را فرا می‌گیرد، ابراز داشت: بارش باران تا روز جمعه مهمان زنجانی‌ها است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان کاهش یافته و هوا سرد می‌شود.

رحمان نیا تاکید کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته زنجان با دمای هوای سه درجه سانتیگراد بالای صفر سومین استان سرد کشور ثبت شد و دمای فعلی شهر زنجان ۱۹ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا سرد شده است.

کد مطلب 5617658

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