دقت لازم در انتشار اخبار فساد اداری وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی آئین تکریم و معارفه رئیس کل بازرسی استان قزوین که پیش از ظهر چهارشنبه در سالن جلسات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: تمام دستگاه‌های سخن پراکنی نظام سلطه تلاش خود را در جهت القا مفهوم ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته‌اند و تلاش می‌کنند ضعف‌ها را بزرگنمایی کرده و داشته‌هایمان را کمرنگ کنند و بگویند ارکان نظام کارآمدی لازم برای مدیریت را ندارند.

استاندار قزوین ادامه داد: اقداماتی که در نظام مدیریتی کشور رخ داده است قابل انکار نیست اشتباهاتی در گذشته وجود داشته و از جمله آن باید در هدفمندی و عدم هدفمندی یارانه‌ها در موضوع بنزین و یا اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی یاد کرد که گاهاً بنزین ریختن روی آتش شعله ور شده توسط دشمن بود.

وی با اشاره به این موضوع که فضا سازی ذهنی جامعه حائز اهمیت است توضیح داد: هرگز در خصوص اینکه چه خبری در خصوص فسادها باید در جامعه داده شود مدیریتی اتفاق نیفتاده است، باید این بررسی وجود داشته باشد که انتشار اخبار اینچنینی باعث بازدارندگی می‌شود و یا تنها فضای بدبینی در جامعه را دامن می‌زند.

این مسئول گفت: جامعه را بیش از آنچه واقعاً در نظام اجرایی فساد هست حساس کرده‌ایم در حالی که فضایی که در اذهان عمومی وجود دارد خیلی شدیدتر از واقعیتی است که در نظام اداری دیده می‌شود لذا علیرغم اینکه دشمن می‌خواهد ما ضعیف باشیم و ضعیف جلوه کنیم باید توانمندی‌ها را بیان کنیم.

استاندار قزوین با اشاره به موضوع اختلاس در فولاد مبارکه تصریح کرد: این موضوع نیاز به تدبیر بیشتر داشت و وظیفه دستگاه‌های نظارتی است که در بیان موضوعات دقت بیشتری داشته باشند؛ در گزارش چنین فسادهایی حتی در موارد اثبات شده نیز باید به اثر مثبت و منفی آن توجه شود و باید مردم به این باور برسند جریان ناظر دقت لازم را برای جلوگیری از شکل گیری جریان فساد دارد.

وی در خاتمه یادآور شد: در قزوین با توجه به هماهنگی که بین دستگاه‌ها وجود دارد فرصت خوبی برای خدمت به مردم شکل گرفته و تلاش می‌کنیم خدمت گذاری شایسته ای انجام داده و شاهد رضایتمندی بیشتر مردم باشیم.