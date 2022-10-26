برگزاری مراسم چهلم مرحومه «مهسا امینی» در فضای آرام

به گزارش خبرنگار مهر، قبرستان آیچی سقز از اوایل صبح امروز تا پس از اذان ظهر به وقت این شهر شاهد حضور اقشار مختلف مردم سقز و تعدادی از هم وطنان از شهرهای مختلف بود.

هرچند که خانواده مرحومه مهسا امینی شب گذشته اعلام کرده بودند که هیچ مراسمی در روز چهلم نخواهند داشت اما امروز از ساعت ۷ صبح تا حدود ۱۳ ظهر شاهد تجمع شهروندان در قبرستان آیچی بودیم.

نکته قابل توجه در این اجتماع مردمی این بود که هیچ نیروی امنیتی و نظامی در محدوده قبرستان حضور نداشت.

تجمع مردم که با برخی شعارها از سوی عده ای نیز همراه بود، پس از چند ساعت بالاخره به پایان رسید و بسیاری از شهروندان به منازلشان بازگشتند.

در این میان باز هم تعدادی افراد محدود در میدان زندان و بلوار وحدت سقز اقدام به سنگ پراکنی به مأموران یگان ویژه کردند اما اکنون اوضاع شهر سقز عادی است.