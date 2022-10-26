بازگشایی مرز تمرچین جلوه ای از وحدت اقوام و مذاهب در منطقه بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان ظهر چهارشنبه در آئین تجلیل از خادمین اربعین حسینی در آذربایجان غربی، ضمن قدردانی از تلاش‌های ماندگار مسئولان ملی و استانی جهت بازگشایی مرز تمرچین، افزود: تلاش برای بازگشایی مرز تمرچین، ادامه دهنده راه سردار شهید سلیمانی جهت بازگشایی مرزها به سوی عتبات عالیات بود.

وی در ادامه با اشاره به همکاری ارزشمند مقامات اقلیم کردستان عراق در تأمین امنیت و خدمات رسانی به زائران اربعین، خاطرنشان کرد: بازگشایی مرز تمرچین در سایه عنایت اباعبدالله الحسین (ع) و همکاری و اهتمام مردم و مسئولان ملی، استانی و مقامات اقلیم کردستان عراق تحقق یافت.

استاندار آذربایجان غربی به همدلی نیروهای نظامی و امنیتی جهت تأمین امنیت مرز تمرچین و مسیر تردد زوار اربعین نیز اشاره کرده و افزود: بازگشایی مرز تمرچین جهت تردد زائران عتبات عالیات، جلوه‌ای زیبا از وحدت و همدلی اقوام و مذاهب مختلف منطقه بود.

معتمدیان همچنین به روحیه جهادی دستگاه‌های مختلف جهت بازگشایی مرز تمرچین اشاره کرده و یادآور شد: نهادها و دستگاه‌های مختلف آذربایجان غربی در کمتر از یک ماه و با حضور شبانه روزی، شرایط را برای آماده سازی مسیر تردد و خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی فراهم کردند.

وی، تداوم انگیزه حسینی برای خدمات رسانی بهتر در سال‌های آتی به زائران اربعین و دیگر میادین خدمت به مردم را ضروری دانست و افزود: با توجه به موافقت‌های ملی و طرف عراقی، پیگیر بازگشایی مرز کیله سردشت به عنوان دومین مرز مشترک آذربایجان غربی با اقلیم کردستان عراق در آینده‌ای نزدیک هستیم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه هم در این مراسم گفت: تردد زائران اربعین حسینی از مرز تمرچین اخوت و برداری در منطقه را تقویت کرد.

حجت الاسلام سیدمهدی قریشی، ضمن قدردانی از عوامل بازگشایی مرز تمرچین، افزود: خدمت به اباعبدالله الحسین (ع)، چراغ راهنما و خدمت در مسیر هدایت امت اسلامی است.

وی با بیان اینکه بازگشایی مرز تمرچین جهت تردد زائران اربعین حسینی، رویدادی تاریخی بود، اظهار کرد: تردد زائران عتبات عالیات از مرز تمرچین در آذربایجان غربی، اخوت و برادری را در منطقه تقویت کرده و وحدت در زیر سایه پرچم امام حسین (ع) را به جهانیان نشان داد.