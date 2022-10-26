جلوگیری از پیشرفت جمهوری اسلامی راهبرد دشمن در اغتشاشات است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قدرت الله کریمیان روز چهارشنبه در نشست سیاسی بصیرتی کارکنان شرکت پالایش گاز ایلام گفت: استکبار بار دیگر با تمام ظرفیت خود به میدان آمد چرا که احساس می‌کرد می‌تواند یک بار دیگر بلند شود، اما باید بدانند که این بار سیلی محکم‌تر و شدیدتری را از ملت ما خواهند خورد.

وی افزود: امروز دشمن برای همراه کردن مردم با نا آرامی‌ها، تعداد اندکی از هنرمندان و ورزشکاران را دست آویز قرار داده در حالی که در غرب و اروپا بدترین رفتارها با معترضین انجام می‌شود و هیچ هنرمند و ورزشکاری جرات حمایت از آنها را ندارد.

کریمیان در ادامه گفت: در جامعه غرب لیست بلند بالایی از ورزشکاران و هنرمندان وجود دارد که به علت دخالت در امور غیر مرتبط برخورد سختی با آنها نظیر زندان، اخراج، جریمه و … صورت گرفته است.

وی یادآور شد: هنرمندان و ورزشکاران متعهد و به نام باید در آرام سازی جامعه نقش خود را به خوبی ایفا کنند که با این روش نام آنها در دل ملت ماندگار خواهد شد.

جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) خاطر نشان کرد: در طول تاریخ انقلاب اسلامی دشمن همواره از سه ضلع اسلام، ولایت و مردم ناتوان بوده و امروز در اوج قدرت بازدارندگی و توان دفاعی قرار داریم که از این بابت در دنیا بی نظیر هستیم.

وی در ادامه گفت: در طول انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دشمن با تمام قوا به میدان آمده وما همواره با تهدیدهای بزرگ روبه رو بوده‌ایم که این باعث شده تا در بحران‌ها رشده کرده، قوی شده و وسعت پیدا کنیم.

کریمیان یادآورشد: کشوری که دارای رهبر بزرگ، مکتب بزرگ، مردم بزرگ و دشمن بزرگ باشد این کشور قوی می‌شود و هرگز شکست نمی‌خورد.

وی بیان داشت: استراتژی فتنه اخیر در قلب استکبار شکل می‌گیرد، از طریق رسانه‌ها پژواک می‌یابد و به ذهن قلیل جوانانی می‌نشیند و بعد تولید رفتار می‌کند، این همان استراتژی دشمن است که می‌خواهد بین فرد و مغزشان فاصله بیفتد.

جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام عنوان داشت: آمریکا قصد داشت که دهکده جهانی به رهبری آمریکا را تشکیل داده و نفت و امنیت رژیم صهیونیستی را از غرب آسیا و منطقه خاورمیانه تامین کند ولی جمهوری اسلامی هردو راهبرد آمریکا را به چالش کشیده واین نشان دهنده این است که معادلات دنیا امروز به حضور ایران بستگی دارد.

وی در ادامه گفت: امروز رقبای آمریکا برای او احترام قائل نبوده، کشورهایی دوستش دیگر به آمریکا اعتماد ندارند و قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه زیاد شده که باعث شده تا آمریکا هر روز بیشتر به فروپاشی نزدیک تر شود.

کریمیان با اشاره به راهبردهای آمریکا و غرب برای مهار ایران گفت: ایجاد بی ثباتی در کشورهای منطقه و اغتشاش و ناآرامی در جمهوری اسلامی برای تضعیف عناصر قدرت از راهبردهای آمریکا است که برای از بین بردن موفقیت‌های جمهوری اسلامی و جلوگیری از پیشرفت جمهوری اسلامی از آنها استفاده می‌کند.

وی عنوان کرد: طبق آمار سرجمع کنشگران ناآرامی‌ها چه داخلی و خارجی (استارت آپ ها، ورزشکاران، هنرمندان و سیاسیون) کمتر از ۱۰۰۰ نفر هستند که با وجود تعداد اندک، اما هیاهوی بزرگ دارند و نکته قابل تامل حضور انگشت شماری از هنرمندان و ورزشکاران در اغتشاشات برای تحریک مردم است.

کریمیان در ادامه گفت: برخی هنرمندان، ورزشکاران و خواصی که در جمهوری اسلامی پرورش یافته و امروز درآمدهای زیادی کسب کرده‌اند ودارندعلیه منافع ملی، مردم را تحریک به نا آرامی می‌کنند، باید بدانند که بزرگ‌تر از آنها هم نتوانسته به نظام اسلامی ضربه بزند و اگر قدر نظام جمهوری اسلامی را ندانند قطعاً خود مردم آنها را پس می‌زنند.

جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) تصریح کرد: ما امروز با یک جنگ ترکیبی روبه رو هستیم که دشمن با تمام ظرفیت‌ها به میدان آمده است ولی با درایت رهبر انقلاب و هوشیاری مردم نقشه‌های آن یکی بعد از دیگری باطل می‌شود.