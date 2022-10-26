فساد اداری در کمترین حد ممکن هم پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی در آئین تکریم و معارفه رئیس کل بازرسی استان قزوین که ظهر چهارشنبه در سالن جلسات دادگستری کل قزوین برگزار شد اظهار کرد: مجموعه بازرسی با هدف جلوگیری از تخلف و وقوع جرم در دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده و در یک کلام جلوگیری از فساد اداری را در دستور کار دارد.

کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: فلسفه وجودی سازمان بازرسی و سایر نهادهای مشابه مثل دیوان محاسبات و حراست‌ها پیشگیری و صیانت مجموعه از اموال و دارایی‌ها و صیانت از کارکنان که در دستگاه‌ها مشغول انجام وظیفه هستند است و در یک کلمه مبارزه با فساد دغدغه جدی این دستگاه‌ها است.

وی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب تکلیف را برای دستگاه قضائی سنگین‌تر دانسته‌اند و میگویند نسبت به فساد در درون قوه سختگیری کنید چرا که خود قوه مسئول مبارزه با فساد است.

این مسئول ابراز کرد: تکلیف ما بسیار سنگین است، در کل دنیا وجود فساد در سیستم اداری انکار ناپذیر است ولی شدت و ضعف وضعیت در جهان متفاوت است ولی در نظام ما فساد کم هم تحمل پذیر نیست و ما در این راه تعارفی نداریم.

شعبانی با بیان این موضوع که قالب فعالان در حوزه‌های دولتی زحمتکش هستند گفت: اقلیتی هستند که بیت المال را تضییع می‌کنند و رسالت ما است که نقش خود را صحیح و تمام و کمال ایفا کنیم.

وی اضافه کرد: در عین حال که همکاران ما در سازمان بازرسی در کشور شبانه روزی تلاش می‌کنند محدودیت‌هایی هم وجود دارد برای مثال کمبود نیرو در این سازمان‌ها، محدودیت نقص در قوانین و مقررات و یا در برخی موضوعات اصلاً قانونی نیست و گاهی قوانین بازدارنده نیست که این موضوعات سد راه فعالیت ما است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان این مسئله که در هر اداره‌ای نهاد نظارتی مختص به خود را داریم و اگر حراست‌ها به وظیفه خود به درستی عمل کنند نوبت به دستگاه قضا نمی‌رسد خاطرنشان کرد: باید تلاش به سمتی برود که حراست به وظایف خود به درستی عمل کنند، یک مدیر حراست در یک اداره می‌تواند موفق تر از یک نهاد بازرسی عمل کند.