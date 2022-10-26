اجرای عملیات تعریض خیابان ۱۷ شهریور چالوس با تخریب ۶ مغازه

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات تخریب شش واحد مغازه فرسوده واقع در خیابان ۱۷ شهریور با حضور مسئولان شهرستان چالوس برا، تعریض این خیابان انجام شد و شهردار چالوس ظهر چهارشنبه در حاشیه این مراسم هدف مدیریت شهری را رفع معضل ترافیک شهر چالوس عنوان کرد.

مسعود یعقوبی با اشاره به تعریض و بازگشایی مسیر بلوار ۱۷ شهریور با تقدیر از تلاش مدیریت شهری در دوره پنجم، ادامه تملیک و تعریض معابر را از مهمترین برنامه‌های مدیریت شهری در دوره ششم عنوان کرد و گفت: بازگشایی جاده ساحلی که روز گذشته انجام گرفت و همچنین بازگشایی ورودی رینگ ۴۵ متری تقاطع همین بلوار با تملیک ۹۰۰ متر از اراضی ورودی با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان در هفته آتی در همین راستا است.

وی همچنین افزایش سرانه پارکینگ عمومی در مرکز شهر را گامی دیگر در راستی مرتفع ساختن گره‌های ترافیکی شهر چالوس برشمرد.

شهردار چالوس ضمن تقدیر از فرماندار، امام جمعه، دادستان و دیگر مسئولان ادارات دولتی و نظامی و انتظامی شهرستان اذعان کرد: تعامل و همراهی مثبت و سازنده همه مسئولان در راستای توسعه شهری بسیار شایسته تقدیر است.

وی با اشاره به اجرای عملیات امروز تصریح کرد: زمین پشت این مغازه‌ها به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان تملیک شد و ساختمان تجاری، اداری و فرهنگی ساخته شده است که قسمت تجاری به مالکان مغازه‌های قدیمی تحویل داده شد، طبقه دوم هم دفتر شورای شهر چالوس مستقر خواهد شد.

یعقوبی با اشاره به اینکه شورای شهر چالوس بعد از ۲۰ سال صاحب خانه خواهد شد، کار آماده سازی دفتر شورای شهر را تا پایان ماه جاری اعلام کرد.

وی در خصوص طبقه آخر این مجموعه نیز خاطرنشان کرد: با توجه به نبود سالن اجتماعات و آمفی تئاتر مناسب در شهرستان چالوس، طبقه آخر این ساختمان به این منظور در نظر گرفته شده که تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.