فعالیت ۳۰ هیئت ورزشی دانش آموزی در جهرم

عبدالصمد یاسمی پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هیئت‌های ورزش دانش آموزی جهرم در ارزیابی‌های به عمل آمده توسط معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش استان فارس توانسته است مقام برتر استان را کسب کند.

وی افزود: تربیت بدنی آموزش و پرورش جهرم بیش از ۳۰ هیأت ورزشی فعال دارد که معلمان تربیت بدنی مسئولیت برگزاری کلاس‌های آموزشی و اعزام دانش آموزان به مسابقات را پیگیری می‌کنند که در سال تحصیلی قبل توانستند با شرکت در مسابقات مختلف فرهنگیان و دانش آموزی و کسب مقام‌های مختلف استانی و کشوری حائز رتبه برتر شوند.

مدیر آموزش و پرورش جهرم اظهار کرد: کسب مقام دوم الگوهای برتر تدریس کشوری، کسب مقام اول الگو های برتر تدریس در استان، کسب مقام اول علمی تخصصی استان فارس از جمله مقام‌های معلمان تربیت بدنی بوده است.

وی عنوان کرد: در بخش دانش آموزی نیز در رشته بسکتبال مقام اول، در رشته والیبال، هندبال و شنا در بخش پسران و دختران نیز مقام دوم استان را کسب کرده اند.

یاسمی پور گفت: در این مدت در بخشی عمرانی نیز شاهد فعالیت‌های مؤثر حوزه تربیت بدنی بوده ایم. افتتاح مجتمع ورزشی فارابی، تعویض کف پوش سالن ریحانه، افتتاح دو زمین چمن مصنوعی در مدارس ابتدایی شهید منصور محبوبی و دخترانه شهید احقاق، نصب کف پوش خانه بسکتبال فلاح، اجرای طرح حیاط پویا در مدارس و … از جمله فعالیت‌های عمرانی صورت گرفته در این مدت بوده است.

وی اظهار کرد: طی مراسمی که به مناسبت هفته تربیت بدنی در شیراز برگزار شد از میثم دهقانی، کارشناس سابق تربیت بدنی آموزشی و پرورش جهرم که رئیس هیأت‌های ورزشی دانش آموزی استان بوده‌اند تقدیر به عمل آمد.