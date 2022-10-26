صدور کیفرخواست ۹۵ نفر از متهمان اغتشاشات در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی ظهر چهارشنبه در بیست و پنجمین جلسه شورای معاونین با اشاره به پرونده‌های اغتشاشات اخیر افزود: کیفرخواست ۹۵ نفر از متهمان اغتشاشات صادر شده است و مابقی هم در حال رسیدگی سریع و دقیق و اتمام تحقیقات مقدماتی و فراهم شدن شرایط صدور کیفرخواست هست.

وی در ادامه گفت: پرونده‌های مهمی که در دستگاه قضائی استان تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته است باید با جدیت و قاطعیت مورد رسیدگی قرار بگیرند و نتایج به اطلاع افکار عمومی رسانده شود تا مردم هم از تلاش‌ها و مجاهدت‌های قضات و کارکنان دادگستری استان مطلع شوند.

عتباتی در ادامه به تخصصی کردن محاکم بدوی و تجدیدنظر استان اشاره کرد و گفت: با توجه به پیچیدگی‌های امور حقوقی و قضائی تخصصی کردن محاکم می‌تواند در افزایش میزان اتفاق آرا و کاهش گردش بیهوده پرونده بین محاکم و ایجاد رویه‌های یکسان قضائی در استان مؤثر و مفید باشد و نتایج مطلوبی هم برای مراجعین و طرفین پرونده‌ها داشته باشد.

رئیس شورای قضائی استان اضافه کرد: از رئوس برنامه‌های عملیاتی تخصصی کردن محاکم است لذا در تخصصی کردن محاکم باید کار ظریف، دقیق و کارشناسانه انجام شود و بدین منظور کارگروهی مرکب از معاونین قضائی استان با همفکری و هم افزایی این محاکم را با توجه به تخصص قضات محترم معین می‌کنند و پس از تأیید نهایی ارجاعات بر اساس این تخصص‌ها انجام خواهد شد.

در ادامه جلسه زارع معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری آذربایجان غربی با ارائه آمار حوزه‌های قضائی و شعب مرکز استان گزارش مفصلی از عملکرد آنها ارائه و مورد بررسی اعضای شورای معاونین قرار گرفت و سپس مجیدی دادستان مرکز استان، ابراهیمی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ارومیه و سایر اعضای شورای معاونین به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.