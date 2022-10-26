۲ یادواره شهدا در میامی برگزار شد

مهیار نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه‌های بنیاد شهید میامی در یک ماه اخیر به ویژه ایام هفته دفاع مقدس، تاکید کرد: دو یادواره شهدا با هدف گرامی‌داشت یاد شهیدان دفاع مقدس و همچنین تبیین جریان سازی مجاهدت رزمندگان شهرستان میامی با حضور مردم و خانواده‌های معزز شهدا، برگزار شد.

وی با بیان اینکه یادواره شهدا روستای استربند و یادواره شهدای ابراهیم آباد دو یادواره‌ای بودند که در یک ماه اخیر برگزار شدند، تاکید کرد: دیدار از خانواده شهدای منطقه کلاته‌های شرقی و سر حداد و شهر میامی با حضور پیشکسوتان عرصه جهاد و دوران دفاع مقدس از دیگر برنامه‌های یک ماه اخیر در شهرستان محسوب می‌شود.

سرپرست بنیاد شهید میامی از عطر افشانی و غبار روبی گلزار شهدا با حضور خانواده‌های شهدا، ایثارگران و رزمندگان شهرستان خبر داد و ابراز کرد: خاطره گویی، روایت گری دفاع مقدس و … از جمله برنامه‌های جانبی این مراسم معنوی بود که با حضور مردم برگزار شد.

نظری از پیرایش و تعویض پرچم‌های تمامی گلزارهای شهدای شهرستان میامی در راستای طرح ساماندهی به گلزار شهدا خبر داد و ابراز کرد: مرمت بازسازی گلزار شهدای کوهان قدس محمد آباد دشت شاد و طلوبین از دیگر اقداماتی بود که توسط بنیاد شهید در مهرماه سال جاری برگزار شد.