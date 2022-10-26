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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۳۰

سرپرست بنیاد شهید میامی:

۲ یادواره شهدا در میامی برگزار شد

۲ یادواره شهدا در میامی برگزار شد

میامی- سرپرست بنیاد شهید میامی از برگزاری دو یادواره شهدا در روستاهای استربند و ابراهیم آباد با حضور خانواده معزز شهدا در شهرستان میامی خبر داد.

مهیار نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه‌های بنیاد شهید میامی در یک ماه اخیر به ویژه ایام هفته دفاع مقدس، تاکید کرد: دو یادواره شهدا با هدف گرامی‌داشت یاد شهیدان دفاع مقدس و همچنین تبیین جریان سازی مجاهدت رزمندگان شهرستان میامی با حضور مردم و خانواده‌های معزز شهدا، برگزار شد.

وی با بیان اینکه یادواره شهدا روستای استربند و یادواره شهدای ابراهیم آباد دو یادواره‌ای بودند که در یک ماه اخیر برگزار شدند، تاکید کرد: دیدار از خانواده شهدای منطقه کلاته‌های شرقی و سر حداد و شهر میامی با حضور پیشکسوتان عرصه جهاد و دوران دفاع مقدس از دیگر برنامه‌های یک ماه اخیر در شهرستان محسوب می‌شود.

سرپرست بنیاد شهید میامی از عطر افشانی و غبار روبی گلزار شهدا با حضور خانواده‌های شهدا، ایثارگران و رزمندگان شهرستان خبر داد و ابراز کرد: خاطره گویی، روایت گری دفاع مقدس و … از جمله برنامه‌های جانبی این مراسم معنوی بود که با حضور مردم برگزار شد.

نظری از پیرایش و تعویض پرچم‌های تمامی گلزارهای شهدای شهرستان میامی در راستای طرح ساماندهی به گلزار شهدا خبر داد و ابراز کرد: مرمت بازسازی گلزار شهدای کوهان قدس محمد آباد دشت شاد و طلوبین از دیگر اقداماتی بود که توسط بنیاد شهید در مهرماه سال جاری برگزار شد.

کد مطلب 5617718

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