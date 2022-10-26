تحقق اهداف در گرو توجه به آمار و برنامه ریزی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین‌نژاد صبح امروز در آئین بزرگداشت هفته آمار و برنامه‌ریزی که در محل سالن اجتماعات بانک ملی بجنورد برگزار شد، گفت: ماحصل وجود آمار و برنامه‌ریزی رسیدن به تمامی اهداف بوده و در این مسیر واقعی بودن داده‌های آماری بسیار مهم است.

استاندار خراسان شمالی افزود: اهمیت موضوع مهم آمار و برنامه‌ریزی با پیشرفت سخت افزاری در دنیا به طور کامل و مفصل در حال انجام است و این پیشرفت‌ها رابطه تصاعدی تاکنون داشته اند.

وی با تاکید بر این موضوع که برای هر موضوعی نیاز مبرم به وجود آمار داریم، تصریح کرد: نداشن آمار منجر به رسیدن به هدف نخواهد شد بلکه آمار برای رسیدن به آسایش جامعه بشری است.

حسین نژاد خاطر نشان کرد: داده‌ها با وجود سخت افزار پیشرفت‌های بسیاری داشته که بیانگر اهمیت اطلاعات است لذا این اطلاعات باید تمام جزئیات و مختصات لازم را داشته باشد.

وی افزود: بر اساس آمار ثبت احوال استان، خراسان شمالی وارد جمعیت یک میلیون و یازده هزار نفری شده است.